Erfahren Sie, wie Sie Lavendel im Winter korrekt pflegen. Wir zeigen, welche Arten winterhart sind und wie Sie die Pflanzen im Topf optimal vor Frost und Feuchtigkeit schützen.

Lavendelbesitzer stehen mit Beginn der ersten kalten Nächte vor der entscheidenden Frage, ob ihre Pflanzen ins Haus geholt oder draußen verbleiben müssen. Die Überlebensfähigkeit im Winter hängt primär von der botanischen Art ab. Während der Echte Lavendel und der Schopflavendel unterschiedliche Toleranzen aufweisen, erfordert jede Sorte spezifische Pflegemaßnahmen, um Schäden durch Kälte oder Nässe zu vermeiden.

Artenunterschied bei Frostempfindlichkeit prüfen

Der Echte Lavendel (Lavandula angustifolia) gilt als besonders winterhart und kann in der Regel draußen bleiben. Diese Sorte verträgt niedrige Temperaturen deutlich besser als ihre Verwandten. Im Gegensatz dazu reagiert der Schopflavendel (Lavandula stoechas) deutlich empfindlicher auf Frost und darf nicht ungeschützt den kalten Temperaturen ausgesetzt werden.

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Für den Schopflavendel ist ein Winterquartier unerlässlich. Ideal sind dafür Orte, die hell, kühl und frostfrei sind. Geeignete Standorte umfassen ein unbeheiztes Treppenhaus, einen hellen Kellerraum, einen Wintergarten oder eine Garage mit Fenster. Ein warmes Wohnzimmer ist hingegen nicht geeignet, da die Pflanzen Ruhephasen benötigen.

Wurzelschutz und Feuchtigkeit im Kübel managen

Im Freiland schützt der Boden die Wurzeln vor starken Temperaturschwankungen. Im Kübel kann der Wurzelballen bei kleinen Gefäßen jedoch stark auskühlen und bei längerem Frost durchfrieren. Daher sollte der Topf mit isolierenden Materialien wie Jute oder Vlies umwickelt werden. Die Abzugslöcher müssen dabei unbedingt frei bleiben, um Staunässe zu verhindern.

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Steht der Kübel direkt auf kalten Steinplatten, bietet eine Unterlage aus Holz zusätzlichen Schutz vor der Leitkälte. Eine Hauswand oder ein Platz unter einem Dachvorsprung schützt die Pflanze zusätzlich vor Wind und Niederschlag. Diese Maßnahmen minimieren das Risiko von Frostschäden an der sensiblen Wurzelzone.

Auch dauerhaft feuchte Erde kann Lavendel im Winter Probleme bereiten. Die Pflanze bevorzugt einen eher trockenen, durchlässigen Boden. Überschüssiges Wasser muss rasch ablaufen können. In einem Untersetzer darf sich weder Regen- noch Gießwasser sammeln. Bei längeren Regenperioden hilft ein geschützter Standort, um die Erde trocken zu halten.

Gießrhythmus und Schnittmaßnahmen im Winter

Ganz ohne Wasser geht es aber nicht. Ist der Wurzelballen sehr trocken, darf an einem frostfreien Tag sparsam gegossen werden. Solange die Erde noch ausreichend feucht ist, braucht die Pflanze kein zusätzliches Wasser. Ein übermäßiges Gießen im Winter führt schneller zu Schäden als eine leichte Trockenheit.

Lavendel sollte im Herbst nicht kräftig zurückgeschnitten werden. Frische Triebe haben vor starken Frösten möglicherweise nicht genügend Zeit, um vollständig auszureifen. Ein stärkerer Pflegeschnitt kann bis zum Frühjahr warten. Beim Rückschnitt im Frühjahr sollte nicht tief in alte, bereits verholzte Pflanzenteile geschnitten werden, weil Lavendel daraus schlechter wieder austreibt.