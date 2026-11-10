Lawrow kritisiert EU-Ausschluss bei Ukraine-Friedensgesprächen in Abu Dhabi

Russlands Außenminister Sergej Lawrow verspottet die Rolle der EU bei den Verhandlungen in Abu Dhabi. Deutschland fordert direkte Mitbestimmung im Konflikt.

Sergej Lawrow, der russische Außenminister, hat die Rolle der Europäischen Union bei den laufenden Friedensverhandlungen in Abu Dhabi heftig kritisiert und als entwürdigend dargestellt. Während sich Vertreter der USA, Russlands und der Ukraine seit dem Morgen direkt über das Ende des Krieges verständigen, blieben europäische Delegierte außen vor. Lawrow nutzte eine Pressekonferenz in Moskau, um seine Missbilligung der Situation öffentlich zu äußern und den Status der EU-Teilnehmer herabzusetzen.

Russlands Sicht auf die EU-Partizipation

Lawrow erklärte, er sei von den US-Vertretern darüber informiert worden, dass sich die amerikanischen Verhandlungsführer vor den trilateralen Gesprächen mit den Europäern abstimmen wollten. Der Minister interpretierte dieses Vorgehen jedoch nicht als ernstzunehmende Konsultation, sondern als bloße Formel. Er spöttelte, die US-Seite wolle sich offenbar von deren lebendigern Geist und dem Streben nach einem dauerhaften Frieden anstecken lassen, um dann die eigentlichen Verhandlungen mit Kiew und Moskau zu führen.

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Die direkte Einbindung der Europäer in die Verhandlungsrunden war nach Angaben des russischen Ministeriums nicht vorgesehen. Dennoch reisten mehrere Vertreter der Europäischen Union nach Abu Dhabi, um anwesend zu sein. Lawrow kommentierte diese Anwesenheit mit scharfer Ablehnung. Er erklärte, die Europäer hätten nach Abu Dhabi geflogen und sollten dort einfach im Hotel sitzen bleiben, anstatt am eigentlichen Tisch mitzureden. Diese Aussage markiert einen bitteren Seitenhieb gegen das gesamte politische Gewicht Europas im aktuellen Konflikt.

Mangelnde direkte Mitbestimmung für Europa

Die Ausschlussstrategie Russlands korreliert mit einer veränderten US-Politik unter Donald Trump. Jared Kushner, der Schwiegersohn des US-Präsidenten, bestätigte, dass die europäischen Partner vorerst nur am Rande informiert werden sollen. Diese Information fällt in einen Kontext, in dem die USA ihre direkten Ukraine-Hilfen weitgehend eingestellt haben. Da Europa unter der Führung von Figuren wie Trump nun als der größte politische, militärische und finanzielle Unterstützer der Ukraine gilt, ist der Ausschluss von den Gesprächen besonders politisch sensibel.

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Jared Kushner betonte, dass die Informationen für die Europäer eher begleitender Natur seien und keine direkte Entscheidungsbefugnis an den Verhandlungen mit sich bringen würden. Dies steht im krassen Widerspruch zu der Position, die die EU als wichtigster Geldgeber einnimmt. Die USA koordinieren sich zwar vorab mit europäischen Partnern, legen den eigentlichen Verhandlungsrahmen jedoch allein mit Kiew und Moskau fest. Dies unterstreicht die Isolation Europas in der aktuellen diplomatischen Ausrichtung Washingtons.

Inhaltliche Streitpunkte und russische Forderungen

Ein zentraler Punkt der Gespräche bleibt die Frage einer Waffenruhe, über die Russland und die Ukraine nicht einig sind. Lawrow hat vorab klargestellt, dass Russland einem europäischen Vorschlag für eine Feuerpause nicht zustimmen wird. Aus russischer Sicht dient eine solche Pause der Ukraine lediglich als Atempause, um die Streitkräfte wieder aufzubauen und sich neu zu formieren, anstatt einen nachhaltigen Frieden zu fördern. Moskau verlangt stattdessen eine umfassende und bindende Vereinbarung über die künftige Sicherheitsordnung Europas als Grundstein jeder Einigung.

Daneben bleibt die Gebietsfrage ein ungelöster und schwerwiegender Knackpunkt in den Verhandlungen. Russland fordert weitreichende Zugeständnisse von Kiew, insbesondere in den Regionen im Osten der Ukraine. Diese Gebiete befinden sich teils noch unter Kontrolle ukrainischer Soldaten, was Kiew zur Ablehnung jeglicher freiwilliger Abtretung zwingt. Die Positionen hier liegen extrem weit auseinander, was eine schnelle Einigung unwahrscheinlich macht.

Reaktionen aus Washington und der Bundesregierung

Aus Washington kam unmittelbar vor Beginn der Verhandlungen eine Aussage mit potenziell enormer Sprengkraft. Donald Trump deutete an, dass die Ukraine nach einem möglichen Friedensschluss eine etwas andere Form haben könnte. Was genau er darunter verstand und welche konkreten Gebiete betroffen sein könnten, ließ der US-Präsident offen. Diese Andeutung suggeriert Änderungen an der territorialen Integrität oder politischen Struktur des Landes, was die Verhandlungen weiter destabilisieren könnte.

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In Europa löst der Ausschluss von direkten Verhandlungen Unmut aus. Der deutsche Bundesaußenminister Johann Wadephul musste in öffentlichen Stellungnahmen einräumen, dass er mit der Situation nicht endgültig zufrieden sei. Er kritisierte, dass die Europäer nicht direkt mitreden dürfen, obwohl sie die Hauptlast der Unterstützung tragen. Wadephul forderte konsequent, Europa wieder an den Verhandlungstisch zu holen, um die Interessen der Region angemessen zu vertreten.

Die Gespräche in Abu Dhabi dauern noch bis morgen an. In dieser Zeit wird deutlich werden, ob sich eine Annäherung zwischen den Positionen der USA, Russlands und der Ukraine ergibt oder ob die strukturelle Exklusion Europas zu weiteren diplomatischen Spannungen führt. Die Sicherheitsordnung des Kontinents steht auf dem Spiel, während die Bürger der Ukraine über ihre unmittelbare Zukunft entscheiden lassen müssen. Derweil reiben sich die europäischen Delegierten vor Ort den Ausschluss genüsslich von Lawrow vor Augen halten, was die Zerklüftung der westlichen Allianz in dieser Krise unterstreicht.