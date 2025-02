Lazar Samardzic: Serie A statt Bundesliga?

Lazar Samardzic spricht in der neuen Folge 'kicker meets DAZN' über seinen Wechsel zu Atalanta Bergamo, seine Zeit bei RB Leipzig, seinen Ex-Trainer Julian Nagelsmann und darüber, ob er sich eine Bundesliga-Rückkehr vorstellen kann.

Lazar Samardzic gelang in der Bundesliga der Durchbruch nicht, doch bei Atalanta Bergamo hat er sich prächtig entwickelt. Mit 22 Jahren hat er bereits 115 Spiele in der Serie A absolviert. In der neuen Folge 'kicker meets DAZN' spricht er über sein Leben in Italien, seinen ehemaligen Trainer Julian Nagelsmann und darüber, ob er sich eine Rückkehr in die Bundesliga vorstellen kann.

Samardzic wechselte 2020 von Hertha BSC zu RB Leipzig, obwohl er zu diesem Zeitpunkt erst drei Bundesligaspiele für die Alte Dame bestritten hatte. Bei Leipzig hoffte der damals 18-Jährige auf mehr Spielzeit, doch auf mehr als sieben Bundesliga- und zwei Pokaleinsätze reichte es innerhalb der ersten Saison allerdings nicht. Der Mittelfeldspieler schwärmt allerdings noch immer von Julian Nagelsmann und seinen Fähigkeiten. Auf die Frage von KMD-Gastgeber Matthias Dersch, ob man dem heutigen Bundestrainer schon damals angemerkt habe, dass aus ihm etwas Besonderes werden könnte, antwortet Samardzic: 'Ja, das merkt man sofort. Wie er über Fußball redet, wie er die Videoanalysen macht. Das war nicht normal.' Seit 2021 spielt der in Berlin geborene Lazar Samardzic in Italien bei Atalanta Bergamo. Im Interview mit Matthias Dersch erzählt der ehemalige Profi von Hertha BSC, was ihn an der Serie A reizt und wie er charakterlich gereift ist, seit er fern der Heimat auf eigenen Füßen steht. Welche Ziele er mit Atalanta hat und ob für ihn irgendwann eine Rückkehr in die Bundesliga in Frage kommt, spricht der 21-Jährige ebenfalls - und verrät, wo es in Bergamo den besten Caffè gibt. Normalerweise sollte der Weg des 17-fachen serbischen Nationalspielers Samardzic nicht verlaufen. Für eine Ablösesumme von drei Millionen Euro wechselte der damals 19-Jährige von Leipzig nach Italien zu Udinese Calcio - ein ungewöhnlicher Karriereschritt in seinem jungen Alter. 'Ich bin als Kind hierhergekommen', sagt er selbst über seine Anfangszeit in Italien, fügt allerdings an, durch die Erfahrung mittlerweile 'zum Mann' geworden zu sein. Und auch auf dem Spielfeld zeigt der häufig als zentral-offensiver Mittelfeldspieler eingesetzte erwachsene Leistungen. Innerhalb von zwei Jahren entwickelt er sich zum unumstrittenen Stammspieler und absolvierte wettbewerbsübergreifend 98 Partien für die Norditaliener. Im Sommer 2024 dann der nächste Schritt: Eine Rückkehr in die Bundesliga schließt der heute 22-Jährige zwar nicht aus, lässt allerdings durchscheinen, dass das deutsche Oberhaus nicht unbedingt sein Wunschziel darstellt. 'Ich sage mir nicht zwingend, dass ich unbedingt noch einmal in der Bundesliga spielen muss', so Samardzic. Ob sich zu den zehn Bundesligaspielen also noch weitere gesellen, ist also fraglich





