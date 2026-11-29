Das Lazarett beim FC Bayern wächst weiter: Nach dem Remis gegen den HSV muss Konrad Laimer operiert werden. Der Österreicher fällt auf unbestimmte Zeit aus.

Die Pechsträhne des FC Bayern reißt überhaupt nicht ab. Jetzt muss der nächste Profi unters Messer! Für Konrad Laimer steht ein chirurgischer Eingriff an. Die niederschmetternde Untersuchung gab der deutsche Serienmeister am Sonntagmittag bekannt: Eine Sehnenluxationsverletzung im Bereich des rechten Sprunggelenks plagt den Profi aus Österreich.

Völlig unklar bleibt vorerst der Zeitpunkt seiner Rückkehr. Der Mitteilung des Vereins zufolge fehlt der 29-Jährige „bis auf Weiteres“ im Aufgebot. Ohnehin kämpft der Klub an der Säbener Straße momentan schon mit gewaltigen Personalsorgen. -Remis gegen den Hamburger SV ereignete sich das Unglück am Samstag.

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Für den 18 Jahre alten Lennart Karl brachte Coach Vincent Kompany Laimer nach 52 Minuten in die Partie. Allerdings dauerte dieser Auftritt nur extrem kurz. Bereits nach 35 Minuten auf dem Rasen musste der Akteur schon wieder passen. Ein heftiger Treffer knapp über dem linken Fuß machte ein Weiterspielen unmöglich.