Bei der legendären Debütantenbälle in Paris präsentierte sich Claudia Schiffer mit Tochter Clementine Vaughn. Der Anlass im Shangri-La Hotel zog die High Society zusammen.

Paris verwandelt sich einmal im Jahr für die High Society in eine Bühne für junge Adlige und Töchter internationaler Unternehmer- sowie Künstlerfamilien. Die Veranstalterin Ophélie Renouard lud 19 ausgewählte junge Frauen zum legendären Event Le Bal des Débutantes ein, das in diesem Jahr unter dem Zeichen von glamouröser Couture und historischen Schmuckstücken stand. Die Feierlichkeiten fanden am Samstagabend im luxuriösen Pariser Shangri-La Hotel statt.

Der Ablauf des historischen Debütantinnenballs

Um exakt 20.30 Uhr trafen die ersten Gäste am Samstagabend im ersten Stock des Hotels ein. Die Väter erschienen im Smoking, während die Mütter elegante Abendroben und Designerhandtaschen zur Schau stellten. Viele der Familien hatten sich bereits während der Vorbereitungen der vergangenen Tage in dem Hotel eingenistet und knüpfte Kontakte. Die Spannung war auch unter den gesellschaftlich erfahrenen Eltern hoch, da sie ihre Töchter meist zum ersten Mal in ihren aufwendigen Ballkleidern sahen.

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Die Vorstellung der 19 Debütantinnen erfolgte nach der Vorspeise und dauerte rund 45 Minuten. Ein Moderator stellte die jungen Frauen in alphabetischer Reihenfolge vor. Jede Debütantin trat an der Seite ihres Kavaliers, wie der Begleiter traditionell genannt wird, zwischen die Tische der Gäste. Der Applaus der Anwesenden und das Klicken der Fotografen schallten durch den großen goldenen Saal. Die Nervosität der Teilnehmerinnen war den jungen Frauen deutlich anzumerken.

Claudia Schiffer und Tochter im Fokus

Claudia Schiffer präsentierte sich gemeinsam mit ihrer 22-jährigen Tochter Clementine Vaughn und deren Bruder Caspar Vaughn (23) auf dem Ball. Die deutsche Kreativdirektorin trug ein lachsfarbenes Chiffonkleid von Chloé. Als Accessoire wählte sie eine Muschelhandtasche des gleichen Modehauses, die jedoch keinen Platz für das Smartphone ihrer Mutter bot, weshalb Schiffer es während des Abends in der Hand hielt.

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Clementine Vaughn überzeugte die anderen Debütantinnen nicht nur durch ihr maßgeschneidertes Chloé-Kleid, sondern auch durch ihre bodenständige und humorvolle Art. Einen auffälligen Schmuckstein trug sie um den Hals: eine Diamantkette, deren fünf Steine ursprünglich aus einem Diadem von Marie-Thérèse stammten. Marie-Thérèse war die Tochter des französischen Paares Ludwig XVI. und Marie Antoinette. Der Schmuck war eine Leihgabe von V Muse (56), der Mutter von Clementine.

Kontraste zwischen Glamour und Normalität

Trotz des hohen gesellschaftlichen Anspruchs wirkten viele Akteure sehr zugänglich. Claudia Schiffer verhielt sich offen und fast fürsorglich gegenüber der deutschen BILD-Reporterin. Sie lud die Reporterin sogar ein, eine Hors d'oeuvre zu verzehren, was Superstar-Distanz fehlen ließ. Schiffer beschrieb Chemena Kamali, die Kreativdirektorin von Chloé, als bereits wie ein Familienmitglied wahrgenommen.

Auch bei den Eltern zeigte sich kein elitärer Ansatz. Lady Sybilla Rufus Isaacs (46), die Mutter der 17-jährigen Debütantin Beatrice Rose Hart, vermittelte die Reporterin sofort in ein Gespräch mit ihrer Freundin. Der Austausch über Töchter, den Ball und das Älterwerden fand ohne jegliche Distanz statt. Die Mode-Ikone nutzte den Abend zudem, um mit ihrer Kamera Momente wie das Aufheben und Wirbeln ihrer Tochter Clementine durch deren Bruder festzuhalten.

Historische Schmuckstücke und Mode-Übereinstimmungen

Der opulente Kopfschmuck spielte eine zentrale Rolle bei der Inszenierung der jungen Frauen. Erzherzogin Zita von Österreich (18), die Ururenkelin des letzten österreichischen Kaiserpaares, funkelte mit einem Lilien-Diadem von V Muse, das einst zu ihrem Familienbesitz gehörte. Sie ging an der Seite ihres Kavaliere Hugues Degos durch den Saal.

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Claudia Schiffer betonte die enge Verbindung zwischen Mutter und Tochter regarding Mode. Clementine leihe sich ständig Kleider aus dem Schrank ihrer Mutter und trage oft Stücke, die Claudia selbst in genau diesem Alter getragen habe. Der Stil der 22-Jährigen werde als eine interessante Mischung aus alten und neuen Elementen beschrieben. Clementine selbst sagte zu BILD, sie werde den Moment lieben, wenn ihr kompletter Look aus Kleid, Frisur, Make-up und der historischen Kette final sei.

Der Tanz und die Zukunft der Tradition

Nach der Präsentation der Debütantinnen und dem Hauptgang sowie Dessert für alle Gäste begann um 0.11 Uhr der offizielle Tanz. Die französische Adlige Victoire de Noailles de Mouchy de Poix eröffnete den Ball gemeinsam mit ihrem Onkel. Die Nacht endete in einer modernen märchenhaften Atmosphäre mitten in Paris, die die Tradition des Balls der Debütantinnen am Shangri-La Hotel lebendig und relevant für die internationale High Society hielt.