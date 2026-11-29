Le Mans Ultimate: Sim und DLC im Angebot, US Track Pack 3 im Dezember
Simracer können bei Le Mans Ultimate und Erweiterungen für die Motorsportsimulation aktuell kräftig sparen und erhalten bald mit dem US Track Pack 3 Nachschub
Simracer können bei Le Mans Ultimate und Erweiterungen für die Motorsportsimulation aktuell kräftig sparen und erhalten bald mit dem US Track Pack 3 Nachschubdeutlich reduziert und bewirbt das WEC-DLC und US Track-DLC mit bis zu 45 Prozent Preisvorteil sowie die ELMS-Spielinhalte mit bis zu 42 Prozent Rabatt.
Simracer finden auf Steam bei genauerem Hinsehen aber noch deutlich mehr LMU-Angebote. So ist die Motorsportsimulation"stand-alone" bis 10. Dezember auf 21,99 EUR reduziert und es gibt verschiedene Bundles die gegenüber dem Einzelkauf eine satte Ersparnis bedeuten. Simracer die bereits das eine oder andere Add-on besitzen, können ebenfalls von Vorteilspreisen auf einzelne Erweiterungen profitieren.
Für Dezember 2026 hat das Entwicklerstudio die Bereitstellung des US Track Packs 3 mit zwei weiteren Strecken angekündigt. Le Mans Ultimate: V1.4 Patch 3 schraubt an Details und behebt FehlerLe Mans Ultimate: V1.4.1.2, Easy Anti-Cheat-Update und V1.4.1.3 stehen bereitVolvo XC40 B4 im Kurztest: Bewährte Tugenden, durstiger Mild-Hybrid
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