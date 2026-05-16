Le Mans, Updates MotoGP, Superbike-WM: Marc Marquez Balanced With Superlatives, Challenges

The article discusses current news and updates in the MotoGP and Superbike-WMCompetitions, including topics such as Marc Marquez's dominance and challenges ahead and Danilo Petrucci's accident in the first round of Superbike-WM in Most.

Le Mans sah den wahren Marc Marquez . Erst fuhr "MM93" Rundenrekord, dann ging es wieder einmal auf den OP-Tisch. Wie lange tut sich Marc Marquez das noch an?

Spaniens MotoGP-Star bleibt im Gespräch. Das erste Rennen der Superbike-WM in Most musste bereits in der Startrunde nach einen heftigen Unfall von Danilo Petrucci unterbrochen werden. Der BMW-Werkspilot war von Startplatz 9 ins Samstags-Rennen gegangen, kam jedoch nur wenige Kurven weit. In Kurve 13, der schnellen Rechtskurve vor dem markanten Bogen, verlor Petrucci in der Anfangsphase die Kontrolle über seine BMW M1000RR und stürzte schwer.

Der Italiener flog mit hoher Geschwindigkeit bis in die Streckenbegrenzung und blieb anschließend im Kiesbett liegen. Die Situation sorgte sofort für große Besorgnis im Fahrerlager. Da es im Autodrom Most keinen durchführenden Rettungsweg gibt, konnte die Bergung nicht parallel zum laufenden Rennen erfolgen. Die Rennleitung brach den ersten Lauf deshalb mit der roten Flagge ab, damit die medizinischen Einsatzkräfte den 35-Jährigen sicher versorgen und mit dem Rettungswagen ins Medical Center transportieren könnten.

Noch später veröffentlichte die Superbike-WM eine erste Diagnose. Demnach erlitt Petrucci eine Prellung im unteren Rückenbereich sowie an der linken Hüfte.

Zudem zog sich der BMW-Pilot Blessuren am ersten, vierten und fünften Finger der linken Hand zu.

Spaniens MotoGP-Star bleibt im Gespräch. BMW-Ersatzpilot Michael van der Mark beendete das neu gestartete Rennen auf der 14. Position... Der Spanier flog in Kurve 20 ab und landete zog sich dabei mehrere Frakturen im Fuß zu.

Damit war das Rennwochenende in Tschechien für Bautista vorzeitig beendet. Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfac





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