Politisch sind der Linke Mélenchon und die Rechte Le Pen erbitterte Gegner. Doch mindestens einen gemeinsamen Feind habe die beiden Anwärter auf die französische Präsidentschaft: Deutschland und sein gewaltiges Rüstungsbudget.

Politisch sind der Linke Mélenchon und die Rechte Le Pen erbitterte Gegner. Doch mindestens einen gemeinsamen Feind habe die beiden Anwärter auf die französische Präsidentschaft: Deutschland und sein gewaltiges Rüstungsbudget.

Die beiden Favoriten im französischen Präsidentschaftswahlkampf kommen aus weit entfernten politischen Lagern - sind aber bemerkenswert einmütig in ihrer Kritik an Deutschland. Die Rechtspopulistin Marine Le Pen und der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon, die beide zum je vierten Mal antreten und bessere Umfragewerte haben denn je, äußerten sich in den vergangenen Tagen mehrfach offen deutschlandkritisch. Während Le Pen auf Auslandsbesuche im Wahlkampf komplett verzichten will, wird Mélenchon am morgigen Freitag in Berlin erwartet.

Advertisement

Advertisement

Im Babylon-Theater stellt er sein erstes auf Deutsch übersetztes Buch vor: "Die Stunde der Vielen. Revolution im 21. Jahrhundert", herausgegeben vom links verorteten Brumaire-Verlag, dessen Name passenderweise vom französischen Revolutionskalender inspiriert ist. Der Verlag bietet das Buch zusammen mit einer Schlafmaske an, die mit dem Spruch bestickt ist: "Weckt mich, wenn der Kapitalismus vorbei ist.