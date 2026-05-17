Lea (23) verschwindet spurlos aus dem Wald - Hunderte suchen sie in den Bergen

Lea (23) verschwindet spurlos aus dem Wald, nachdem sie versprochen hatte, nur eine Runde zu spazieren. Seitdem sucht eine ganze Stadt nach ihr, und Hunderte Freiwillige, Nachbarn, Helfer und Einsatzkräfte gehen tagtäglich durch die Wälder, um sie lebend zu finden. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen, und die Familie ist in der Hoffnung, Lea zu finden, in großer Angst und Enttäuschung. Besonders schmerzhaft für die Schwester Michelle, die Lea zuletzt gesehen hat, ist die Situation. Die Menschen in Selb stehen geschlossen hinter der Familie, und ehrenamtliche Helfer unterstützen die Suche intensiv. Bitte melden Sie sich bei der Polizei Marktredwitz unter 09231/9676-0 oder im Notfall über den Polizeinotruf 110, wenn Sie Lea Weidner oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können.

Die junge Frau Lea (23) verschwand spurlos aus dem Wald , nachdem sie versprochen hatte, nur eine Runde zu spazieren. Seitdem sucht eine ganze Stadt nach ihr, und Hunderte Freiwillige, Nachbarn, Helfer und Einsatzkräfte gehen tagtäglich durch die Wälder, um sie lebend zu finden.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen, und die Familie ist in der Hoffnung, Lea zu finden, in großer Angst und Enttäuschung. Besonders schmerzhaft für die Schwester Michelle, die Lea zuletzt gesehen hat, ist die Situation. Die Menschen in Selb stehen geschlossen hinter der Familie, und ehrenamtliche Helfer unterstützen die Suche intensiv. Bitte melden Sie sich bei der Polizei Marktredwitz unter 09231/9676-0 oder im Notfall über den Polizeinotruf 110, wenn Sie Lea Weidner oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können





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