Charlene Steinbrück und Josef Dornieden führen in Leinefelde-Worbis eine Patchworkfamilie mit fünf Kindern. Sie erzählen vom Alltag, der Disziplin und dem Glück im Quartett.

Die fünfjährige Beziehung von Charlene Steinbrück (38) und Josef Dornieden (41) in Leinefelde-Worbis dient als lebendiges Beispiel dafür, dass eine Familie keine Perfektion benötigt, um glücklich zu sein. Das Paar, das sich vor fünf Jahren in Heiligenstadt kennengelernt hat, hat eine große gemeinsame Familie gegründet. Sie leben gemeinsam mit ihren fünf Kindern: Lotta (9), Lea (15), Paul (10), Noah Alexander (2) und Rosalie (1). Die Familie beweist im Alltag, dass Liebe und Struktur komplexe Lebensformen möglich machen.

Gemeinsamer Start in Leinefelde-Worbis

Charlene Steinbrück arbeitet als Assistentin in einem Discounter, während Josef Dornieden als IT-Systemelektroniker tätig ist. Beide Familienangehörigen brachten ihre Kinder aus früheren Beziehungen in die neue Partnerschaft ein. Josef Dornieden brachte seine Töchter Lea und Lotta mit, Charlene Steinbrück brachte ihren Sohn Paul mit. Der Anfang war mit Unsicherheiten verbunden. Die Sorge, ob die Kinder einander akzeptieren würden, war groß. Doch die Kinder verstanden sich von Anfang an gut. Sie fühlen sich wie normale Geschwister und haben die Hürden erfolgreich gemeistert. Die Suche nach einer größeren Wohnung in Leinefelde-Worbis war der nächste logische Schritt für die wachsende Familie.

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Erweiterung um Noah Alexander und Rosalie

Die Familie wuchs später durch die Geburt von Wunschkindern weiter. Zuerst kam Noah Alexander auf die Welt, gefolgt von Rosalie. Das ursprünglich bestehende Kinder-Trio aus der ersten Phase der Beziehung wurde damit zu einem Quintett erweitert. Josef Dornieden und Charlene Steinbrück haben nun fünf Kinder unterschiedlichen Alters zu versorgen. Dies erfordert einen hohen Grad an Organisation im Alltag. Die Eltern müssen sicherstellen, dass alle Bedürfnisse der Kinder berücksichtigt werden. Der Alltag funktioniert wie ein Uhrwerk, da Disziplin und Absprachen im Vordergrund stehen. Ohne Struktur wäre der gemeinsame Lebensentwurf kaum möglich.

Struktur im Alltag und pädagogische Aufgaben

Charlene Steinbrück betont die Bedeutung von Verträgen und Zuverlässigkeit. Wer morgens bei den Kleinen ist, bringt sie zur Kindertagesstätte oder zur Tagesmutter und holt sie auch wieder ab. Beide Elternteil stimmen sich in diesen Fragen ständig ab. Ziel ist es, das Leben für die Kinder so normal und unkompliziert wie möglich zu gestalten. Auch bei schulischen Angelegenheiten gibt es klare Aufgabenteilungen. Charlene Steinbrück kümmert sich hauptsächlich um Paul bei seinen Hausaufgaben. Josef Dornieden unterstützt seine beiden Töchter Lea und Lotta bei ihren schulischen Aufgaben. Diese Aufgabenteilung hilft, den Schulstress für alle Beteiligten zu bewältigen.

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Umgang mit verschiedenen Persönlichkeiten

Fünf Kinder bedeuten fünf völlig verschiedene Persönlichkeiten. Die Interessen und Charaktere sind alters- und naturbedingt unterschiedlich. Lea mag es gerne, zu Hause etwas zu machen. Noah Alexander findet es großartig, mit Papa Josef aus Holz etwas zu bauen. Lea tanzt sehr gerne. Paul interessiert sich für die Feuerwehr. Lotta möchte Zeit mit Freunden verbringen oder eine Runde zocken. Jedes Kind hat seine eigene kleine Welt. Charlene Steinbrück und Josef Dornieden versuchen, jedem Kind seinen Raum zu geben. Gleichzeitig schaffen sie gemeinsame Momente für die ganze Familie.

Zusammenhalt trotz unterschiedlicher Bedürfnisse

Die Eltern müssen sich manchmal abstimmen, was für welches Kind gerade wichtig ist. Sie müssen entscheiden, wie sie die verschiedenen Bedürfnisse miteinander verbinden können. Dieser Prozess funktioniert nicht immer reibungslos. Doch genau darin liegt die Aufgabe der Eltern. Wenn am Ende des Tages Ruhe einkehrt, wissen Charlene Steinbrück und Josef Dornieden, wofür sie kämpfen. Das gemeinsame Lachen und Spielen mit den unterschiedlichen Kindern ist besonders wertvoll. Zusammen entsteht daraus eine einzigartige Patchworkfamilie, die im idyllischen Leinefelde-Worbis lebt. Die Erfahrung zeigt, dass mehr Hürden genommen werden müssen. Doch das Ergebnis ist ein erfülltes Familienleben.