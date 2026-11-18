Lea Marlen Woitack hat ihr erstes Kind geboren. Die ehemalige GZSZ-Schauspielerin beendet ihre achtmonatige Pause und teilt emotionale Botschaften mit ihren Followern auf Instagram.

Lea Marlen Woitack hat ein Kind zur Welt gebracht und beendet damit ihre lange Abwesenheit in den sozialen Medien. Die 39-jährige Schauspielerin, die lange als Sophie Lindh in der ARD-Seifenoper GZSZ bekannt war, meldete sich überraschend zurück. Nach einer Pause von acht Monaten zeigte sie sich auf ihrer Instagram-Seite mit ihrem Nachwuchs, ohne jedoch konkrete Details wie Namen oder Geburtsdatum preiszugeben.

Emotionale Rückkehr ins öffentliche Leben

Die Schauspielerin Lea Marlen Woitack nutzt ihre Social-Media-Präsenz nun, um die neuen Erfahrungen der Mutterschaft mit ihrer Community zu teilen. Auf einem Bild posiert sie mit noch sichtbar schwangerem Bauch, während ein zweites Foto sie mit dem Baby in einer Trage zeigt. Die Bilder werden von tiefgründigen Texten begleitet, die die Intensität dieser Lebensphase widerspiegeln. Sie schreibt, dass es im digitalen Raum lange still war, das echte Leben dafür aber alle Facetten zeigte.

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Woitack betont, dass sie in der vergangenen Zeit weniger geteilt und mehr gelebt hat. Ihre Botschaft deutet auf eine tiefgreifende persönliche Transformation hin. Sie beschreibt den Zustand als ein Kommen und Gehen, das beide Ereignisse Platz benötigten und sie nachhaltig verändert haben. Der Verlust, auf den sie anspielt, bleibt jedoch im Verborgenen und wird nicht näher spezifiziert.

Karriere in GZSZ und Rote Rosen

Lea Marlen Woitack ist seit Jahren ein fester Bestandteil des deutschen Fernsehens. Von 2014 bis 2019 verkörperte sie die Figur Sophie Lindh in der RTL-Seifenoper GZSZ . In dieser Zeit spielte sie unter anderem an der Seite von Daniel Fehlow , der 51 Jahre alt ist. Ihre Zeit in der Serie endete 2018, als sie ihren Ausstieg bekannt gab.

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Nach ihrer Zeit bei GZSZ wechselte sie ihre Rollenprofile. Im November 2024 übernahm sie die Hauptrolle der Svenja Jablonski in der ARD-Serie Rote Rosen . Diese Position als Leading Lady in einer weiteren großen Telenovela unterstreicht ihre anhaltende Relevanz und Beliebtheit im deutschsprachigen Fernsehen.

Lehre und Unterstützung im Kollegenkreis

Neben ihrer Tätigkeit vor der Kamera engagiert sich die Schauspielerin auch in der Ausbildung. Seit 2022 unterrichtet sie angehende Schauspieler an der Hochschule Macromedia in München. Diese pädagogische Rolle zeigt ihren Anspruch, nicht nur als Interpretin, sondern auch als Mentorin in der Branche aktiv zu sein.

Die Rückkehr von Lea Marlen Woitack wurde bereits von ihren ehemaligen Kollegen gefeiert. Iris Mareike Steen , 35, gratulierte der Schauspielerin öffentlich in den Kommentaren. Steen war in derselben Zeit wie Woitack in GZSZ zu sehen und ist somit ein bekanntes Gesicht aus dem gleichen Projekt. Die positiven Reaktionen unterstreichen die Verbundenheit innerhalb der Fernsehcrew.