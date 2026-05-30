Lea Thompson: Von 'Zurück in die Zukunft' zur Regisseurin - Ein Leben nach Hollywoods Höhen und Tiefen

Lea Thompson feiert ihren 65. Geburtstag. Die Schauspielerin wurde mit 'Zurück in die Zukunft' weltberühmt, erlebte aber auch spektakuläre Flops. Heute arbeitet sie vorwiegend als Regisseurin und hat eine neue berufliche Erfüllung gefunden.

Lea Thompson , die am 31. Mai ihren 65. Geburtstag feiert, blickt auf eine bewegte Karriere zurück, die sie von der Balletttänzerin zur Hollywood -Legende und schließlich zur Regisseurin führte.

Geboren in Minnesota als jüngstes von fünf Kindern, träumte sie zunächst von einer Laufbahn als professionelle Tänzerin. Doch als ihr gesagt wurde, dass ihr Körperbau nicht den idealen Voraussetzungen für das Ballett entspricht, entschied sie sich für die Schauspielerei. Dieser mutige Schritt sollte sich schnell auszahlen.

Bereits 1983 debütierte sie in 'Der weiße Hai 3-D' und spielte kurz darauf an der Seite von Tom Cruise im Sportlerdrama 'Der richtige Dreh' sowie neben Patrick Swayze und Charlie Sheen in 'Die rote Flut'. Der ganz große Durchbruch gelang ihr jedoch 1985 mit 'Zurück in die Zukunft', in dem sie die Rolle der Lorraine Baines-McFly übernahm. Diese Rolle machte sie weltberühmt und schrieb Kinogeschichte, da der Film zu einem der größten Popkultur-Phänomene der 80er Jahre wurde.

Thompson selbst bezeichnet den Film noch heute als 'absoluten Segen' und ist dankbar, dass er von Generation zu Generation weitergegeben wird. In einem Interview mit 'The Sunday Post' sagte sie, dass sie damit überhaupt kein Problem habe, da sie auch durch einen schrecklichen Slasher-Film hätte berühmt werden können.

Ihre Töchter Madelyn und Zoey Deutch, die heute selbst als Schauspielerinnen tätig sind, waren als Kinder allerdings so traumatisiert davon, ihre Mutter auf dem Bildschirm mit anderen Männern zu sehen, dass sie kaum ertragen konnten, Thompson in romantischen Szenen zu beobachten. Inzwischen ist das längst vergessen, und Thompson konzentriert sich zunehmend auf Arbeiten hinter der Kamera. Trotz des riesigen Erfolgs von 'Zurück in die Zukunft' erlebte Thompson auch Rückschläge.

Direkt im Anschluss an die Trilogie spielte sie die Hauptrolle in 'Howard - Ein tierischer Held', der ersten großen Marvel-Verfilmung unter der Produktion von George Lucas. Der Film wurde zum spektakulären Flop und galt jahrelang als Synonym für gescheiterte Blockbuster. Thompson blickte später erstaunlich entspannt darauf zurück: Der Flop sei vielleicht der Grund, warum ihre Filmkarriere nicht lange danach im Grunde genommen zu Ende ging, aber das sei ihr egal, sie sei glücklich.

Sie betonte, dass man sein Leben so akzeptieren müsse, wie es sich entwickelt. Trotz dieses Dämpfers drehte sie in den späten 80ern 'Ist sie nicht wunderbar?

' und lernte dabei den Regisseur Howard Deutch kennen, den sie 1989 heiratete. In den 90ern blieb Thompson mit Filmen wie 'Dennis' und 'Die Beverly Hillbillies sind los!

' präsent, machte sich aber vor allem als Seriendarstellerin einen Namen. Von 1995 bis 1999 spielte sie die Titelfigur in der Sitcom 'Caroline in the City' und gehörte später zum Hauptcast der Familienserie 'Switched at Birth' von 2011 bis 2017. Diese Rollen brachten ihr nicht nur Anerkennung, sondern auch die Möglichkeit, ihre Vielseitigkeit unter Beweis zu stellen. Heute hat Lea Thompson eine neue berufliche Erfüllung gefunden: Sie arbeitet vorwiegend als Regisseurin.

Diese Entwicklung war nicht absehbar, aber sie hat sich mit Leidenschaft in dieses Metier gestürzt. Gemeinsam mit ihren Töchtern Madelyn und Zoey Deutch drehte sie den Film 'The Year of Spectacular Men', bei dem sie Regie führte und auch als Schauspielerin mitwirkte. Die Arbeit hinter der Kamera gibt ihr die Freiheit, Geschichten auf ihre eigene Art zu erzählen.

Thompson sagt, dass sie das Regieführen liebt, weil es ihr ermöglicht, kreativ zu sein und gleichzeitig ihre Erfahrungen aus über drei Jahrzehnten im Filmgeschäft einzubringen. Sie ist stolz darauf, dass ihre Töchter in ihre Fußstapfen getreten sind und die Familie einen echten Hollywood-Clan bildet. Ihr Mann Howard Deutch ist ebenfalls Regisseur, und so ist die Leinwand fast schon ein Familientreffen. Lea Thompson feiert ihren 65.

Geburtstag mit einem Lächeln, denn sie hat gelernt, die Höhen und Tiefen des Showbusiness zu akzeptieren und das Beste daraus zu machen





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