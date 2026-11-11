Die LEAG gewinnt die erste Runde der neuen Strom-Ausrückungssperre und plant sechs Braunkohleblöcke im Osten Deutschlands auf Gas um. Dies führt zu höheren Strompreisen und verstärkte Reichweite nach Süddeutschland nach Abzug. Investitionsbedingungen und regionale Verteilung diskutieren die Bundesregierung.

Im Rahmen der ersten Ausschreibung nach dem StromVKG hat die LEAG sechs Braunkohlekraftwerke in Brandenburg und Sachsen auf Gas umrüsten wollen und damit die Mehrheit der Zuschläge erhalten. Die Entscheidung hat die Handelskraft der deutschen Besonderheit auf die Verteilung von Stromkapazitäten verschoben.

Wie die LEAG die Ausrückung neu gestaltet

Das Vorhaben der LEAG ist vergleichbar mit einer moderaten Gas- und Dampfkraftwerke, die von keinem noch über den Strommarkt notwendig sind. Die Umrüstung ist günstiger als neue Gaskraftwerke zu bauen, wodurch der Konzern die meisten Zuschläge erzielt hat. Die Technologie ist jedoch weniger effizient, was mehr Gasverbrauch bedingt.

Also read Taschentücher bereithalten: Der erste Trailer zu Maxton Hall Staffel 3 ist da

Eine Studie, die von Uniper beauftragt wurde, zeigt ein drohendes Mehrkostenprofil von knapp zehn Milliarden Euro in den nächsten 15 Jahren. Außerdem können die umrüsten Kraftwerke nicht so rasch hochgefahren werden, was insbesondere bei Versorgungssicherheit bei Windstille unsicher ist.

Reaktion von Politik und Experten

Bundesministerin für Wirtschaft, Katherina Reiche, lobte den Erfolg als Grundlage für eine sichere und bezahlbare Stromversorgung. Gleichzeitig wurde Kritik aus dem Wirtschaftsministerium geäußert, dass die Projektplanung wichtige regionale Faktoren außer Acht lässt. Fernes Nordost schlug an, dass die neue Gleichung die südlichen Bundesländer benachteiligt, wo Windenergie nicht verfügbar ist und sie stark von Reserven abhängen.

Advertisement

Der ministerpräsidentische Sprecher aus Bayern, Markus Söder, forderte sofort mehr Kapazitäten für den Süden. Der baden-württembergische Ministerpräsident Cem Özdemir, Grüne, appellierte an die Notwendigkeit, neue Gaskraftwerke dort zu errichten, wo sie benötigt werden. Beide Männer betonten den Bedarf an einer gleichmäßigen Verteilung der Stromressourcen.

Folgen für die Stromversorgung und weitere Schritte

Die Entscheidung beeinflusst die klima politisches Aussetzbündel der Bundesregierung. Der Wirtschaftsministerium plant einen Bericht im Frühjahr, um die realisierbare Umsetzung des Plans zu prüfen. Es ist auch unklar, ob NRW bei Kohlephase aus dem Jahr 2030 von der Umrüstung betroffen sein wird, was die Region im Falle von Engpässen beeinflusst.

Während die ersten Vergebungen feststehend sind, beginnen die Wettbewerber die zweite Runde der Vergabekonferenz, die dieses Woche behandler. Um Fehler zu vermeiden, hat Reiches Wirtschaftsministerium neue gesetzlichen Rahmenbedingungen eingeführt, die die Mindestinvestment von 431.000 Euro pro MW auf Baukosten konzentritieren und die Beschränkungen bei Umrüstwürdigen Kraftwerken vor dem Jahr 2030 festlegen.

Ein bedeutender Kritiker bildet der Energiekonzern RWE, der keine Umrüstbarkeit in seinem Bestand hat und die Möglichkeit von Umrüstungen in das Rheinische Braunkohlerevier hat. Die Bandbreite spricht die Co‑Ökonomie des Verbrauchs an und konnte dort untersuchen. Am 29. Dezember wird die Bundesnetzagentur die Ergebnisse der zweiten Vortragsrunde verkünden. Dieses Ereignis steht im Fokus der räumlichen Netzpläne und Zuständigkeiten, besonders für die südlichen Landverseitigkeiten.