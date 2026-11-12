Leak enthüllt 412.576 russische Todesurkunden im Ukraine-Krieg

Ein Datenleck mit über 412.576 Sterbeurkunden legt nahe, dass mehr als 400.000 russische Soldaten im Ukraine-Krieg starben. Analyse zeigt soziale Disparitäten bei den Verlusten.

Eine massive Enthüllung aktueller Verwaltungsdaten liefert bislang das präziseste Bild zu den tatsächlichen Verlustzahlen der russischen Streitkräfte im Krieg gegen die Ukraine. Die offenen Daten enthalten 412.576 Sterbeurkunden, die direkt mit den Kampfhandlungen in Verbindung gebracht werden können. Experten stufen diese Funde als Beleg dafür ein, dass mehr als 400.000 russische Kämpfer seit Beginn der Vollinvasion ihr Leben verloren haben.

Methodik der Datenanalyse und Todesursachen

Die Identifizierung der Opfer erfolgte nicht durch direkte Namenslisten, sondern durch die systematische Auswertung spezifischer administrativer Merkmale in den Dokumente. Forscher nutzten Codes für bestimmte Todesursachen sowie schriftliche Anmerkungen zu Kampfhandlungen als primäre Indikatoren für militärische Verluste. Diese methodische Herangehensweise umgeht die übliche Geheimhaltung und ermöglicht einen statistisch fundierten Rückschluss auf die reale Ausmaße der Opferzahlen.

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Die zugrunde liegenden Datensätze stammen aus dem offiziellen Meldewesen Russlands und decken einen breiten Zeitraum der Kriegsführung ab. Durch den Abgleich der Todesdaten mit den bekannten Zeitpunkten der Offensive lässt sich ein signifikanter Anstieg der kriegsbedingten Todesfälle feststellen. Die Analyse bestätigt, dass herkömmliche Schätzungen durch externe Beobachter häufig die tatsächlichen Verluste unterschätzen oder nur schwer verifizierbar waren.

Soziale Ungleichheit bei den Kriegsverlusten

Die geografische Herkunft der Gefallenen offenbart deutliche soziale Disparitäten innerhalb der russischen Gesellschaft. In den Regionen Burjatien, Tuwa und Transbaikalien entfielen zwischen Kriegsbeginn und Mitte 2024 etwa ein Drittel aller Todesfälle bei Männern im Alter von 18 bis 49 Jahren auf kriegsbedingte Gründe. Dieser Wert steht in einem scharfen Kontrast zu Metropolen wie Moskau oder St. Petersburg, wo der Anteil dort nur etwa zehn Prozent betrug.

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Diese statistische Verteilung stützt die These, dass das Regime unter Wladimir Putin die Lasten des Krieges unverhältnismäßig auf die unteren sozialen Schichten und periphere Regionen abwälzt. Während wohlhabendere Stadtbevölkerungen eher von direkten militärischen Verlusten verschont bleiben, sind ländliche und abgelegene Gebiete überproportional betroffen. Die Daten belegen somit eine strukturelle Ungerechtigkeit in der Mobilisierung und dem Einsatz der Truppen.

Herkunft der Daten und offizielle Dementis

Die Hackergruppen Cyber Partisans und Silent Crow gaben das Datenleck am 1. November bekannt und veröffentlichten die extrahierten Informationen im Netz. Trotz des Umfangs der Enthüllungen behauptete das zuständige Ministerium, es seien keine sensiblen persönlichen Daten abgeflossen. Diese Absichtserklärung steht in krassem Widerspruch zur Veröffentlichung von über 400.000 staatlich ausgestellten Sterbeurkunden, die detaillierte persönliche Informationen enthalten.

Die Behauptung der Regierung, die Daten seien unsensibel, wird durch die Tatsache widerlegt, dass die Dokumente individuelle Todesfälle präzise dokumentieren. Kritiker weisen darauf hin, dass die Geheimhaltung dieser Zahlen Teil einer strategischen Informationspolitik ist, um die öffentliche Unterstützung für den Krieg aufrechtzuerhalten. Die Veröffentlichung durch die Hackergruppe umgeht somit gezielt die staatliche Zensur.

Unabhängige Bestätigung durch Forschungsinstitute

Die aus dem Datenleck abgeleiteten Zahlen werden durch unabhängige Quellen aus Großbritannien, den USA und der deutschen Wissenschaft bestätigt. Der britische Geheimdienst und das russische Oppositionsmedium Mediazona bezifferten die Verluste zuletzt unabhängig voneinander auf rund 500.000 Tote. Eine im Sommer 2026 veröffentlichte Studie aus den USA ergab einen Bereich zwischen 400.000 und 450.000 Gefallenen, was die Untergrenze der neuen Analyse stützt.

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Janis Kluge, Forschungsgruppenleiter für Osteuropa bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, geht von rund einer halben Million getöteter russischer Soldaten aus. Er verweist auf die tendenzielle Untertreibung durch die eigenen Kriegsparteien aus propagandistischen Gründen. Kluge äußert die Einschätzung, dass die aktuelle Realität bei 500.000 getöteten Soldaten liegt, was die durch die Sterbeurkunden belegte Zahl von 400.000 nur als minimale Untergrenze erscheinen lässt.