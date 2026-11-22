Leandro Paredes brach während eines Live-Interviews nach dem Copa-Sudamericana-Sieg mit Boca Juniors zusammen. Der Kapitän litt unter Hitze, der Verein gewann den ersten internationalen Titel seit 18 Jahren.

Der argentinische Fußballstar Leandro Paredes erlebte einen dramatischen Moment, als er unmittelbar nach dem Triumph seiner Mannschaft beim Finale um die Copa Sudamericana zusammenbrach. Dies geschah am Samstag, während er live im Fernsehen einem Journalisten ein Interview gab. Der 32-jährige Kapitän von Boca Juniors hatte zuvor mit seiner Mannschaft den ersten internationalen Titel in einer elfjährigen Durststrecke gefeiert, musste aber aufgrund der extremen Wetterbedingungen im Stadion kollabieren.

Dramatischer Verlauf im Endspiel

Das Finale zwischen Boca Juniors und Clube Atlético Mineiro stand am Samstag auf dem Programm und fand im Metropolitano Roberto Meléndez in Barranquilla in Kolumbien statt. Paredes startete als Mannschaftskapitän in die Partie, nachdem er im Halbfinal-Rückspiel gegen Vasco da Gama noch eingewechselt worden war. Boca Juniors übernahm früh die Kontrolle über das Spiel: Santiago Ascacíbar erzielte in der 16. Minute die Führung. Kurz nach der Pause, in der 48. Minute, legte Miguel Merentiel mit dem 2:0-Endstand nach.

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Obwohl die Mannschaft den Sieg sicher hatte, litt Paredes unter den physischen Bedingungen im Stadion. Die Kombination aus extremer Hitze und sehr hoher Luftfeuchtigkeit in Barranquilla wurde für den Spieler zur Belastung. Trainer Rodolfo Arruabarrena bemerkte die gesundheitlichen Schwierigkeiten seines Kapitäns bereits während der Partie und holte ihn in der zweiten Halbzeit vom Feld. Paredes konnte die Partie nicht bis zum Schluss spielen, blieb aber Teil des historischen Moments.

Zusammenbruch während der TV-Konferenz

Die kritischste Situation trat nach dem pfeifenden Schluss des Spiels auf, als Leandro Paredes einem Journalisten vor der Kamera Rede und Antwort stand. Videoaufnahmen zeigen, wie der argentinische Nationalspieler plötzlich die Augen verdrehte und nach vorn kippte. Ein Journalist reagierte sofort, grätschte zwischen Paredes und den Boden und versuchte, das Sturztrauma abzumildern. Das schnelle Eingreifen verhinderte vermutlich schwerere Verletzungen bei dem Sturz.

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Das medizinische Personal behandelte den Kapitän kurz vor Ort. Zum Glück konnte Leandro Paredes nach der ersten Behandlung eigenständig aufstehen und die Bühne sowie das Stadiongelände Richtung Kabine verlassen. Es gab keine Berichte über eine weitere stationäre Behandlung oder einen Krankenhausaufenthalt, was auf eine schnelle Besserung der Symptome hindeutete. Die Szene schockierte Zuschauer und Fans, die das Ereignis live verfolgten.

Erklärung durch Trainer und Spieler

Rodolfo Arruabarrena erklärte im Nachhinein die genauen Umstände der gesundheitlichen Probleme. Der Trainer sagte, dass Paredes gegen Ende der ersten Halbzeit bereits über Schwindelklagen berichtete. In der Halbzeitpause habe sich der Zustand des Kapitäns zunächst kurzzeitig verbessert. Dennoch zeigte sich nach etwa zehn Minuten der zweiten Halbzeit eindeutig, dass Paredes mit den physikalischen Belastungen nicht mehr zurechtkam. Dies rechtfertigte die frühe Auswechslung trotz des bereits sicheren Ergebnisses.

Auf Social Media entschuldigte sich Leandro Paredes später bei seinen Fans. Über Instagram postete er einen Bericht, in dem er sich für die zahlreichen Nachrichten bedankte. Er versicherte seinen Anhängern, dass es sich ausschließlich um Schwindel gehandelt habe. Die klare Kommunikation seines Statements half dabei, die ursprüngliche Panik und Sorge um seinen Gesundheitszustand schnell zu dämpfen. Paredes wirkte danach wieder stabil und fit.

Historischer Titelgewinn trotz gesundheitlicher Krise

Trotz des gesundheitlichen Notfalls feierte Boca Juniors einen bedeutenden Erfolg mit dem Triumph in der Copa Sudamericana. Der Sieg beendet eine lange Durststrecke des argentinischen Klubs. Zuvor hatte Boca Juniors im Jahr 2012 bereits einmal den argentinischen Pokal gewonnen. Doch internationale Titel waren in den elf Jahren vor diesem Samstag nicht mehr errungen worden. Der Triumph gilt somit als Meilenstein für die aktuelle Mannschaft und den Verein.

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Für Leandro Paredes bleibt das Ereignis als schrecklicher Moment im Erfolgstag in Erinnerung. Die extremen klimatischen Bedingungen in Barranquilla hatten seine körperliche Leistungsfähigkeit rapide eingeschränkt. Dennoch stand er als Kapitän im Mittelpunkt und trug zur Führung seines Teams bei. Der Titelgewinn rückt die gesundheitliche Episode nun in den Hintergrund, während der historische Erfolg für Boca Juniors im Fokus der Fußballwelt steht.