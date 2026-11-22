Kapitän Leandro Paredes brach während des TV-Interviews nach dem Gewinn der Copa Sudamericana mit Boca Juniors um. Die medizinische Ursache war Hitzestress in Kolumbien.

Der argentinische Fußballstar Leandro Paredes erlitt ein dramatisches Medizinevent wenige Momente nach dem historischen Triumph von Boca Juniors im Finale der Copa Sudamericana. Der 32-jährige Kapitän brach mitten in einem Live-TV-Interview zusammen, nachdem er sein Team als Kapitän zum Sieg gegen Clube Atlético Mineiro geführt hatte. Das Vorkommnis ereignete sich am Samstag in Barranquilla, Kolumbien, und sorgte für große Sorge unter den Fans und Mitstreitern.

Medizinischer Notfall während des Titelfeiern

Leandro Paredes kollabierte, als er kurz nach dem Spielende vor Kameras stand und Fragen von Journalisten beantwortete. Plötzlich verdrehte er die Augen und fiel nach vorn. Der anwesende Reporter versuchte blitzschnell, ihn aufzufangen, um einen harten Aufprall zu verhindern. Paredes wurde vor Ort kurz medizinisch versorgt und zeigte anschließend, dass er stabil genug war, um selbstständig den Weg zurück in die Kabine anzutreten. Auf der sozialen Plattform Instagram bedankte er sich später bei den vielen Nachrichten und entschärfte die Lage mit der Erklärung, dass es sich lediglich um Schwindel gehandelt habe.

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Extremes Wetter im Metropolitano Roberto Meléndez

Die unmittelbare Ursache für den Zusammenbruch war die extreme körperliche Belastung durch das tropische Klima. Das Spiel im Stadion Metropolitano Roberto Meléndez in Barranquilla war von hoher Luftfeuchtigkeit und extremer Hitze geprägt. Diese Umweltbedingungen waren für den Organismus von Leandro Paredes eine zu große Herausforderung, insbesondere nach der vollen Leistung in der Copa Sudamericana. Bereits zehn Minuten nach seiner Auswechslung während des Spiels hatte sich der Zustand des Spielers deutlich verschlechtert, was die physiologische Überlastung durch das Wetter bestätigte.

Trainereinblicke und Spielsituation

Boca-Juniors-Trainer Rodolfo Arruabarrena verfügte bereits vor dem Zusammenbruch Einblicke in den Gesundheitszustand seines Kapitäns. Der Argentinier erklärte, dass Leandro Paredes gegen Ende der ersten Halbzeit bereits über Schwindel geklagt habe. Trotz einer leichten Besserung in der Pause, zeigten sich die Probleme nach zehn Minuten der zweiten Halbzeit deutlich genug, um eine Auswechslung erforderlich zu machen. Vor dem Finale war Paredes im Halbfinal-Rückspiel gegen Vasco da Gama nur eingewechselt worden, im entscheidenden Match stand er jedoch in der Startelf und trug die Kapitänsbinde.

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Historische Bedeutung und Rückblick

Der Sieg von Boca Juniors über Clube Atlético Mineiro beendet eine harte Durststrecke von 18 Jahren ohne internationalen Titelgewinn für den argentinischen Rekordmeister. Für den Klub ist dieser Triumph der Copa Sudamericana von enormer symbolischer und sportlicher Bedeutung. Für Leandro Paredes persönlich ist der Gewinn ein weiterer Höhepunkt in einer bereits ruhmreichen Karriere, die unter anderem den Titel als Weltmeister von 2022 mit der argentinischen Nationalmannschaft umfasst.

Rückblick auf frühere Erfolge

Die Verbindung zwischen Leandro Paredes und Boca Juniors ist langjährig und erfolgreich. Bereits im Jahr 2012 gewann der Mittelfeldspieler mit dem Klub den argentinischen Pokal. Die Kombination aus individueller Klasse, Führungserfahrung und der Fähigkeit, unter Druck zu bestehen, hat ihn zu einer Schlüsselgestalt für den Verein gemacht. Der momentane gesundheitliche Vorfall wird nun als akute Reaktion auf die äußeren Umstände gewertet, während die sportliche Leistung und die historische Bedeutung des Titels im Vordergrund bleiben.