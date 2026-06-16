Leapmotor B05: Elektroauto mit starkem Preis-Leistungs-Verhältnis

Der chinesische Hersteller Leapmotor bringt mit dem B05 ein neues Elektroauto auf den Markt, das mit einem Preis von 26.900 Euro und einer Reichweite von bis zu 480 Kilometern punktet. Das Design ist erwachsen, die Ausstattung hochwertig. Einzige Kritikpunkte sind die Höchstgeschwindigkeit und die bedienungsintensive Touchscreen-Steuerung.

Der chinesische Automobilhersteller Leapmotor bringt mit dem B05 ein neues Elektroauto auf den deutschen Markt, das mit einem attraktiven Preis-Leistung s-Verhältnis überzeugen soll. Die Basisversion mit einer 56-kWh-Batterie startet bei 26.900 Euro und bietet eine Reichweite von rund 400 Kilometern.

Für 29.400 Euro gibt es die Variante Life Promax mit einem 67-kWh-Akku, der bis zu 480 Kilometer ermöglicht. Das Aufladen geht schnell: In nur 24 Minuten lädt der Akku von 10 auf 80 Prozent, was dank der 800-Volt-Technologie möglich ist. Damit positioniert sich der B05 als ernstzunehmende Alternative zu etablierten Modellen wie dem VW ID.3 oder dem MG4. Das Design des Leapmotor B05 ist klar und erwachsen gezeichnet.

Mit einer sportlichen Schulterlinie, einem Schrägheck und 19-Zoll-Rädern wirkt er hochwertiger als sein Preis vermuten lässt. Im Innenraum empfängt den Fahrer ein großzügiges Raumgefühl, unterstützt von einem Panoramadach und vielen Ablagemöglichkeiten. Die Sitze sind beheizt, aber die Verstellmöglichkeiten sind begrenzt - die Vordersitze lassen sich nur in der Höhe und Neigung anpassen. Der Kofferraum fasst zwischen 345 und 1400 Litern, was für den Alltag ausreichend ist.

Die Materialien fühlen sich für diese Preisklasse gut an, auch wenn hier und da Hartplastik verwendet wird. Der Elektromotor an der Hinterachse leistet 160 kW (218 PS) und 240 Nm Drehmoment. Damit beschleunigt der B05 in rund 7,5 Sekunden auf 100 km/h, was für ein Familienauto völlig ausreicht. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 170 km/h begrenzt, was auf deutschen Autobahnen ein kleines Manko darstellt.

Der Verbrauch liegt bei 15,9 kWh/100 km, was in der Praxis oft etwas höher ausfällt. Die Fahrassistenzsysteme wie Abstandstempomat und Spurhalteassistent sind an Bord, aber die Bedienung erfolgt hauptsächlich über den 14,6-Zoll-Touchscreen. Das erfordert Eingewöhnung, da selbst die Außenspiegelverstellung über das Lenkrad gesteuert wird. Leapmotor verspricht jedoch Updates, die die Bedienung verbessern sollen.

Im Vergleich zu Konkurrenten punktet der Leapmotor mit seinem günstigen Einstiegspreis und der schnellen Ladegeschwindigkeit. Allerdings muss man bei der Verarbeitung und dem Kundendienst Abstriche machen. Das Netz an Servicepartnern in Deutschland wächst, ist aber noch nicht flächendeckend. Für preisbewusste Käufer, die ein modernes E-Auto mit viel Ausstattung suchen, ist der B05 dennoch eine interessante Option.

Mit der Zeit wird Leapmotor sicherlich weitere Modelle nachlegen und so seine Position stärken





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