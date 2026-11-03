Learjet-Absturz in Florida: 9 Tote und massive Zerstörung in Greenacres

Ein Learjet 60 stürzte in Florida in ein Wohnviertel. Alle 9 Insassen kamen ums Leben. Trümmer zerstörten Dächer, 600 Bewohner wurden evakuiert.

Ein privates Privatflugzeug vom Typ Learjet 60 ist am Sonntag kurz vor 13 Uhr in der US-Bundesstaat Florida tödlich abgestürzt. Die Maschine stürzte direkt neben die Straße Military Trail in die Wohnsiedlung Greenacres. Bei dem schweren Unglück kamen alle neun Menschen an Bord ums Leben. Die Einschlagstelle befand sich in unmittelbarer Nähe einer Wohnbebauung, was zu massiven Schäden führte.

Wucht des Aufpralls zerstörte Dächer und schuf Krater

Die Wucht des Aufpralls war so gewaltig, dass ein Krater in der Asphaltstraße entstand. Trümmer des Flugzeugs flogen bis auf die Dächer der unmittelbar angrenzenden Mobilheime und Wohnhäuser. Überraschenderweise blieben die beiden Häuser, die dem Einschlag am nächsten lagen, von direkten Treffern verschont. Doch die Zerstörung war überall spürbar. Eine Vertreterin der Verwaltung des Green-Acres-Wohnparks beschrieb gegenüber der New York Post die grausige Szenerie mit den Worten, dass überall Körperteile auf dem Boden lägen.

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Beamter Joel Flores beschreibt Unglücksort als Wunder

Der Palm-Beach-Kommissar Joel Flores war direkt am Unglücksort vor Ort. Er berichtete, dass er Trümmer auf den Dächern der Häuser sah, ohne jedoch Gewissheit zu haben, ob die Gebäudestruktur selbst durchschlagen wurde. Flores bezeichnete das Fehlen von Todesopfern unter den Anwohnern am Boden als ein Wunder. Zum Zeitpunkt des Aufpralls befand sich kein Fahrzeug direkt an der Einschlagstelle. Ein vorbeifahrender Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Dennoch musste die Sicherheitslage sofort gesichert werden.

Massenevakuierung für 600 Bewohner und Suche nach Überresten

Die Behörden ordneten die sofortige Räumung des gesamten Wohnparks an. Schätzungsweise 400 bis 600 Menschen mussten ihre Häuser verlassen und suchten Unterschlupf bei Freunden, Verwandten oder in Notunterkünften. Die Rückkehr in die eigenen vier Wände ist derzeit ungewiss. Ermittler durchsuchen ein Trümmerfeld mit einer Ausdehnung von rund 800 Metern nach Beweismitteln und den Überresten der Opfer. Das Gebiet bleibt solange abgeschottet, bis diese aufwändige Arbeit abgeschlossen ist. Die Bewohner dürfen erst zurückkehren, wenn die Sicherheitsbehörden dies freigegeben.

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Todesopfer identifizieren als Tech-Unternehmer und Piloten

An Bord des Flugzeugs befanden sich neun Personen, deren Identitäten teilweise bekannt wurden. Dazu gehörte der Tech-Unternehmer Adam Robinson, seine Frau Helen sowie die beiden kleinen Kinder des Paares. Zur Besatzung zählten zudem das Kindermädchen der Familie, zwei Freunde der Familie sowie der Pilot Jeff Gregory. Bei der zweiten Besatzungsperson handelte es sich um die 20-jährige Co-Pilotin Nathalia Gadelha Filgueiras. Die genaue Anzahl der Insassen wurde mit neun bestätigt.

NTSB untersucht technisches Versagen vor dem Absturz

Die Untersuchungen der US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB laufen auf Hochtouren. Tom Chapman erklärte in einer Pressekonferenz, dass Teile der Maschine sich bereits kurz vor dem Aufprall vom Flugzeug gelöst hätten. Dies deute darauf hin, dass das Flugzeug bereits vor dem Bodenkontakt begonnen habe, auseinanderzubrechen. Es wird davon ausgegangen, dass weitere Wrackteile weiter entfernt von der Hauptabsturzstelle liegen. Vor dem Unfall hatte der Pilot dem Tower Turbulenzen und Wetterprobleme gemeldet. Der genaue Auslöser des technischen Versagens steht jedoch noch nicht fest.