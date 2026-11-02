Learjet Absturz in Florida: Alle 9 Insassen tot. Maschine stürzte nahe Palm Beach ab. FAA und NTSB ermitteln jetzt.

Beim Absturz eines Privatflugzeugs vom Typ Learjet 60 im US-Bundesstaat Florida sind laut Angaben des US-Verkehrsministers Sean Duffy alle neun Insassen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich am Mittag der US-Ostküstenzeit, genauer um 12.50 Uhr Ortszeit, was einer Uhrzeit von 18.50 Uhr MEZ entspricht. Die Maschine stürzte über einem Wohngebiet nahe Cresthaven im Palm Beach County ab, wie der Minister auf der Plattform X mitteilte.

Umfangreiche Ermittlungen eingeleitet

Die Ursache für den katastrophalen Unfall war zum Zeitpunkt der ersten Meldungen zunächst unklar. Auf dem Asphalt der Straße am Absturzort entstand ein riesiger Krater, was die extreme Wucht des Aufpralls verdeutlicht. Der US-Luftfahrtbehörde FAA gemeinsam mit dem National Transportation Safety Board (NTSB) hat die Ermittlungen aufgenommen, um den Hergang des Unglücks aufzuklären.

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Das betroffene Flugzeug war ursprünglich in Austin im Bundesstaat Texas gestartet. Der geplante Zielort war die Reisezieldestination Bahamas. Doch das Flugzeug brach den Flug im Bezirk Palm Beach ab, bevor es den finalen Zielpunkt erreichen konnte. Die genauen Umstände, die zur Abweichung von der Route und zum Kontrollverlust führten, stehen derzeit im Mittelpunkt der Ermittlungen.

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Schwere Zerstörung am Absturzort

Mehrere nicht verifizierte Aufnahmen aus sozialen Netzwerken zeigten, wie das Flugzeug nahezu senkrecht und mit hoher Geschwindigkeit auf den Boden prallte. Kurz nach dem Aufschlag bildete sich ein riesiger Feuerball und ein brennender Krater war an einer stark befahrenen Straße zu sehen. Ob am Boden weitere Personen durch den Absturz verletzt oder getötet wurden, konnte Sean Duffy zunächst nicht bestätigen.

Geopolitische Anbindung und Kontext

Der Absturzort an der Ostküste der USA liegt nicht weit entfernt von der Privatresidenz Mar-a-Lago von Präsident Donald Trump. Im Endspurt vor den Parlamentswahlen am Dienstag hatte der Präsident Wahlkampftermine in anderen Bundesstaaten. Der US-Verkehrsminister sprach von einer furchtbaren Tragödie, während die Öffentlichkeit schockiert auf die Bilder der Zerstörung reagierte. Die Ermittlungsbehörden haben die Arbeit zur Aufklärung des Vorfalls bereits aufgenommen und arbeiten daran, das genaue Szenario des Absturzes zu rekonstruieren.