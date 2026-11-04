Learjet-Absturz in Palm Beach: Tech-Millionär Adam Robinson und Familie tot

Ein Learjet-Absturz in Palm Beach tötete neun Menschen, darunter US-Tech-Millionär Adam Robinson, seine Frau Helen und zwei Kinder. Experten stürmen auf Sturm und Eisbildung.

Ein Learjet 60 ist in einem Wohngebiet in Palm Beach abgestürzt, wobei alle neun Insassen ums Leben kamen. Unter den Opfern befand sich der US-Tech-Millionär Adam Robinson im Alter von vierzig Jahren sowie seine Frau Helen. Auch ihre beiden kleinen Kinder im Alter von zwei und vier Jahren gehörten zu den Toten. Die Maschine stürzte während eines geplanten Urlaubsflugs auf die Bahamas ab, der als Geburtstagsfeier für Adam Robinson dienen sollte.

Absturzursachen durch Sturm und Eis

Luftfahrtexperten analysieren die Umstände des katastrophalen Ereignisses, um die genaue Ursache zu klären. Laut Aufzeichnungen der Flugsicherung meldete die Co-Pilotin im Alter von zwanzig Jahren Turbulenzen, während sich auf dem Jet Eis gebildet hatte. Die Maschine schlug auf der Straße neben Wohnhäusern auf und ging in einem Feuerball auf, wodurch keine Personen am Boden verletzt wurden.

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Justin Crabbe, erfahrener Pilot und CEO der Charterflug-Buchungsplattform Jettly, erklärt im Detail, warum sich die Crew für den gefährlichen Flug entschieden haben könnte. Er betont, dass der Pilot im Alter von fünfundfünfzig Jahren mitten in einen Sturm geflogen sei, obwohl Ausweichmanöver notwendig gewesen wären. Ein Ausweichmanöver in letzter Sekunde wäre nicht mehr möglich gewesen, was zu dem fatalen Ausgang führte.

Entscheidungsdilemma der Besatzung

Die Besatzung stand vor zwei schlechten Optionen, als das Eis trotz Enteisungssystem zunahm. Entweder hätten sie aufsteigen müssen, um über den Sturm zu gelangen, was einen Strömungsabriss riskiert hätte. Oder sie hätten tiefer in den Sturm eintauchen müssen, was zu einer noch stärkeren Eisbildung geführt hätte. Crabbe vermutet, dass das Ziel war, schnell die Bahamas zu erreichen, was die Entscheidung beschleunigt haben könnte.

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Experten weisen darauf hin, dass das Versuchen aufzusteigen, um in klarere Luft zu gelangen, möglicherweise zu einem Strömungsabriss beigetragen hat. Wenn die Flugzeugnase hebt, erhöht sich der Anstellwinkel der Tragflächen zur anströmenden Luft. Dieser physikalische Effekt reduzierte den Auftrieb drastisch und führte zum Kontrollverlust über das Flugzeug.

Biografie des verstorbenen Tech-Unternehmers

Adam Robinson hinterlässt ein beträchtliches Vermögen und eine erfolgreiche Karriere in der Finanz- und Tech-Branche. Er arbeitete zunächst als Kredithändler bei den Bankhäusern Lehman Brothers und Barclays, bevor er eigenständige Unternehmungen startete. Zuletzt machte er allein mit einer seiner Firmen zehn Millionen Dollar Umsatz im Jahr, was seine Stellung als erfolgreicher Unternehmer unterstreicht.

Sein Bruder Zachary S. Gorwitz, ein Luftfahrtanwalt, erklärte gegenüber der New York Post, dass der Pilot in dem Moment versucht haben könnte, die Steuerung zurückzuziehen. Dennoch sei dies bei der hohen Geschwindigkeit und dem ungünstigen Winkel nicht mehr möglich gewesen. Die Familie Robinson wurde in einem öffentlichen statement als hingebungsvolle Eltern charakterisiert, deren Kinder der Mittelpunkt ihres Lebens waren.