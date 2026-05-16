Leben in einer Urlaubsregion: Vorteile und Herausforderungen

Die Autorin beschreibt ihre Erfahrungen mit dem Leben in Aljezur, einem Ort, an dem andere Urlaub machen. Sie spricht von Vorteilen wie Ruhe, Zeit und Entspannung, aber auch von Herausforderungen wie steigenden Preisen und veränderten Tourismusmessen.

Touristen brachten nicht nur Nachteile. Ich habe eine Weile als Yogalehrerin in Surfgasthäusern gearbeitet. Dort hatte ich jeden Morgen fast nur schöne Begegnungen. Manche wurden zu Freundschaften, die über Portugal hinaus hielten.

Aljezur ist keine touristische Massenhochburg. Familien, Surfer und alternative Reisende prägen den Ort. Selbst die Urlaubszeiten waren im Vergleich zu anderen Regionen selten extrem stressig. Und doch fühlt es sich anders an, wenn sich der Verkehr in einer sonst leeren Hauptstraße plötzlich nur noch im Schritttempo bewegt.

Wenn ich an meinem Lieblingsstrand keinen Parkplatz mehr finde. Und, habe ich es doch geschafft, den Strand mit Hunderten teilen muss. Leben in einer Urlaubsregion empfinde ich bis heute als traumhaft – besonders außerhalb der Urlaubszeit





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