Lebenserwartung in Deutschland 2025: Baden-Württemberg führt mit höchsten Werten

Statistische Analyse zur Lebenserwartung in Deutschland für das Jahr 2025 zeigt regionale Unterschiede. Baden-Württemberg hat die höchste Lebenserwartung, während Ostdeutschland große Geschlechterunterschiede aufweist.

Die durchschnittliche Lebenserwartung in der Bundesrepublik Deutschland steigt weiterhin an, wobei sich deutliche geografische und geschlechtsspezifische Disparitäten abzeichnen. Eine aktuelle Untersuchung des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2025 identifiziert Baden-Württemberg als die Region mit der höchsten statistischen Lebenserwartung. In diesem südwestdeutschen Bundesland erreichen Frauen im Durchschnitt ein Alter von 84,6 Jahren, während Männer statistisch gesehen 80,6 Jahre alt werden. Diese Daten basieren auf der offiziellen Todesfallstatistik und bilden den aktuellen Stand demografischer Entwicklungen in Deutschland ab.

Geschlechtergefälle im Osten am größten

Der signifikanteste Unterschied zwischen der Lebenserwartung von Männern und Frauen findet sich nicht im Süden, sondern im Osten der Republik. Dort leben Männer fast überall mehr als fünf Jahre kürzer als ihre weiblichen Altersgenossinnen. Die größte Differenz von 6,4 Jahren wurde im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern verzeichnet. Im Gegensatz dazu weist das Saarland den kleinsten Abstand zwischen den Geschlechtern auf, mit einer Spanne von lediglich 3,7 Jahren. Diese regionalen Ungleichheiten verdeutlichen, dass lokale Faktoren eine entscheidende Rolle für die individuelle Langlebigkeit spielen.

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Rauchen als Hauptursache für männliche Sterblichkeit

Wissenschaftler führen die unterschiedliche Lebenserwartung der Geschlechter maßgeblich auf den Tabakkonsum zurück. Pavel Grigoriev, Leiter der Forschungsgruppe Mortalität am BiB, erklärt, dass starkes Rauchen unter Männern im 20. Jahrhundert weit verbreiteter war als unter Frauen. Der männliche Tabakkonsum sei jedoch schon vor mehreren Jahrzehnten wieder abgeebbt. Frauen hingegen hätten erst in den 1970er Jahren mit dem Rauchen begonnen, wodurch die damit verbundenen negativen gesundheitlichen Folgen bei ihnen noch zunehmen. Dieser historische Rückstand im Rauchverhalten trägt wesentlich zu den aktuellen Sterberaten bei.

Bayern erreicht Marke von exakt 80 Jahren

Auf Ebene der Bundesländer zeigen sich weitere bemerkenswerte Trends bei den Männern. Männer in Bayern erreichen erstmals exakt die 80-Jahre-Marke und liegen damit gleichauf mit den Männern in Baden-Württemberg an der Spitze der Lebenserwartung. Für Frauen ist die Lebenserwartung in Baden-Württemberg, Sachsen und Bayern am höchsten. Während die erwartete Lebenszeit für Männer in ganz Deutschland 2025 im Vergleich zum Vorjahr steigt, gibt es bei den Frauen in einzelnen Bundesländern rückläufige Zahlen. Dies unterstreicht die Komplexität der demografischen Entwicklung.

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Regionale Minusrekorde bei Frauen

Neben Schleswig-Holstein mit einem Minus von 0,1 Jahren und Bremen ebenfalls mit -0,1 Jahren, fällt Brandenburg mit einem Rückgang von 0,2 Jahren auf. Den Niedrigrekord bei den Frauen verzeichnet Thüringen mit einem Minus von einem halben Jahr gegenüber dem Vorjahr. Diese negativen Entwicklungen stehen im Kontrast zu den allgemeinen Tendenzen bei den Männern, deren Lebenserwartung in allen Bundesländern über dem Vor-Corona-Niveau von 2019 liegt. Bei den Frauen bleiben sieben Länder unter diesem historischen Niveau: das Saarland, Bremen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Thüringen und Brandenburg.

Einkommen und Infrastruktur als Schlüsselfaktoren

Die Lebenserwartung unterscheidet sich zwischen den Bundesländern aufgrund unterschiedlicher Lebensbedingungen. Einkommen, Bildung und Arbeitslosigkeit zählen zu den stärksten Einflussfaktoren. Menschen mit niedrigem Einkommen und geringer Bildung sterben im Schnitt früher als wohlhabendere und besser gebildete Bevölkerungsgruppen. Zudem spielen die Ärztedichte sowie die Entfernung zu Kliniken und Fachärzten eine wesentliche Rolle für die Gesundheitsversorgung und damit indirekt für die Lebenserwartung. Diese strukturellen Unterschiede erklären einen großen Teil der regionalen Variationen in den statistischen Daten des Jahres 2025.