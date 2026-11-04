Lebenserwartung in Deutschland: Baden-Württemberg führt, Frauen in Regionen sinkt

Die Lebenserwartung steigt für Männer überall, doch bei Frauen gibt es regionale Einbrüche. Baden-Württemberg führt die Rangliste an, während Sachsen-Anhalt Schlusslicht ist.

Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung hat aktuelle Daten zur demografischen Entwicklung in Deutschland veröffentlicht. Die Ergebnisse zeigen einen deutlichen Trendanstieg der Lebenserwartung für männliche Bürger im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr. Dieser positive Effekt ist bundesweit in allen Bundesländern statistisch messbar und bestätigt eine allgemeine Verbesserung der Gesundheitsindikatoren für Männer.

Regionale Unterschiede bei der Lebenserwartung

Baden-Württemberg nimmt dabei eine Spitzenposition ein und bietet die höchsten Werte für beide Geschlechter. Dort erreichen Männer statistisch eine Lebenserwartung von 80,6 Jahren. Frauen in diesem Bundesland kommen sogar auf einen Wert von 84,6 Jahren. Diese Zahlen unterstreichen die herausragende gesundheitliche Position dieser Region im nationalen Vergleich.

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Bayern folgt als zweites Bundesland mit sehr starken Ergebnissen. In Bayern werden Männer inzwischen statistisch 80 Jahre alt. Damit knackt Bayern als zweite Region nach Baden-Württemberg die Marke von achtzig Lebensjahren für Männer. Dies markiert einen signifikanten Meilenstein in der regionalen Demografie und zeigt die starke Leistungsfähigkeit des bayerischen Gesundheitssystems.

Am anderen Ende der Rangliste liegen Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Diese beiden Bundesländer verzeichnen die niedrigsten Werte bei den Männern. Die Daten verdeutlichen, dass es weiterhin große geografische Ungleichheiten in der Lebenserwartung gibt. Diese Disparitäten sind ein zentrales Thema für die öffentliche Gesundheitspolitik.

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Rückgang der Lebenserwartung bei Frauen

Im Gegensatz zu den stabilen oder steigenden Werten bei Männern gab es bei Frauen in einigen Regionen Rückgänge. Brandenburg, Bremen und Schleswig-Holstein meldeten sinkende Statistiken für weibliche Bewohnerinnen. Dieser negative Trend steht im Kontrast zu den bundesweiten Zuwächsen bei Männern. Er weist auf spezifische lokale Gesundheitsprobleme hin.

Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern sind regional ebenfalls groß. In Mecklenburg-Vorpommern leben Frauen statistisch 6,4 Jahre länger als Männer. Im Saarland beträgt der Abstand dagegen nur 3,7 Jahre. Diese Spannbreite zeigt, wie stark soziale und verhaltensbedingte Faktoren die Lebensspanne beeinflussen können. Solche regionalen Abweichungen erfordern gezielte Analysen.

Einfluss des Rauchverhaltens auf die Sterblichkeit

Pavel Grigoriev, Leiter der Forschungsgruppe Mortalität am BiB, erklärt die unterschiedlichen Entwicklungen durch das Rauchverhalten. Unter Männern war starkes Rauchen im 20. Jahrhundert sehr viel weiter verbreitet als unter Frauen. Dies hatte erhebliche Auswirkungen auf die Sterblichkeit der männlichen Bevölkerung in früheren Jahrzehnten.

Männer hätten ihren Tabakkonsum bereits früher reduziert. Bei Frauen habe sich das Rauchen dagegen erst später stärker verbreitet. Deshalb könnten die gesundheitlichen Folgen bei ihnen heute noch zunehmen. Diese zeitverzögerte Wirkung erklärt die aktuellen Rückgänge in bestimmten Frauengruppen. Der Tabakkonsum beeinträchtigt die Lebenserwartung innerhalb eines Jahres um ein halbes Jahr.