Die Lebenserwartung von Tigern in der Wildnis und in Gefangenschaft unterscheidet sich stark. In Zoos und Wildparks können Tiger bis zu 26 Jahre alt werden, während sie in der Wildnis nur ein geringeres Alter erreichen.

Ein Tiger in der Wildnis hat eine begrenzte Lebenszeit. Die Lebenserwartung hängt stark davon ab, ob er in freier Wildbahn oder in menschlicher Obhut lebt.

In Zoos und Wildparks können Tiger bis zu 26 Jahre alt werden. Der Grund dafür liegt in den besseren Lebensbedingungen. In der Wildnis spielen Faktoren wie ausreichend Nahrung, Krankheiten und schwere Verletzungen eine wichtige Rolle. Besonders gefährlich sind Verletzungen durch wehrhafte Beutetiere.

Der Mensch ist ebenfalls ein Problem, da Wilderei und zerstörte Lebensräume zusätzliche Probleme verursachen. Die ältesten dokumentierten Tigern gehören zu den ältesten lebenden Tieren in menschlicher Obhut. Zu ihnen gehört die Tigerin Bengali, die als ältestes lebendes Tier in menschlicher Obhut von "Guinness World Records" bestätigt wurde





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