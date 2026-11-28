Bei einem Verkehrsunfall in Deining wurde am Samstagnachmittag eine 15-jährige E-Scooterfahrerin lebensgefährlich verletzt. Eine 70-jährige Autofahrerin erlitt mittelschwere Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen und die Unfallfahrzeuge sichergestellt.

- Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Samstagnachmittag in Deining eine 15-Jährige lebensgefährlich verletzt worden. Eine 70-jährige Autofahrerin kam mittelschwer verletzt in ein Klinikum.

Ein 15-jähriges Mädchen ist bei einem Verkehrsunfall in Deining lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich laut Polizei Neumarkt am Samstag, 28. November 2026, gegen 15.30 Uhr in der Oberen Hauptstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr eine 70-Jährige mit ihrem Mercedes auf der Schlossstraße in Richtung Obere Hauptstraße.

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Wenige Meter vor der Einmündung kam es auf der leicht abschüssigen Straße zum Zusammenstoß mit einer 15-jährigen E-Scooterfahrerin, die die Schlossstraße in östlicher Richtung befuhr. Auf Aufnahmen von vor Ort ist zu sehen, dass das Auto frontal an einer Hauswand zum Stehen kam. Die 70-Jährige wurde mittelschwer verletzt in ein Klinikum gebracht. Die Verletzungen des Mädchens waren so schwer, dass es mit dem Hubschrauber in ein Klinikum geflogen werden musste.