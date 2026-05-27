Lebenslange Haft für Messerangriff von Villach: 24-Jähriger Islamist wegen Mordes und terroristischer Straftaten verurteilt

Ein 24-jähriger Syrer wird für den Messerangriff in Villach mit einem Toten und fünf Verletzten zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht sieht terroristische Motive und eine Blitzradikalisierung. Der Täter zeigte keine Reue und bekannte sich zum IS.

Bei einem brutalen Messerangriff im Februar 2025 in Villach Österreichs starb ein 14-jähriger Jugendlicher und fünf weitere Menschen wurden schwer teilweise lebensgefährlich verletzt. Das Landesgericht Klagenfurt verurteilte den 24-jährigen syrischen Täter zu lebenslanger Haft.

Die Kammer verhängte das Urteil wegen Mordes fünffachen Mordversuchs und terroristischer Straftaten. Der Angeklagte der sich als Krieger des Islamischen Staates IS bezeichnete hatte die Tat gestanden und vor der Polizei angegeben dass er den IS stärken und westliche Männer töten wollte. Er zeigte vor Gericht keine Reue und erklärte dass er ursprünglich noch viel mehr Menschen töten wollte jedoch keinen Zugang zu anderen Waffen wie einem Sprenggürtel gehabt habe.

Die Staatsanwältin sprach von einer Blitzradikalisierung und betonte dass der Angriff weniger als zwei Minuten dauerte der Täter aber jedes Opfer habe sterben sehen wollen. Zwei Tage vor der Tat habe er auf Tiktok ein Treuevideo an den IS gerichtet in dem er davon sprach Ungläubige wie Schafe zu schlachten. Der Prozess fand unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt der Angeklagte saß hinter einer Glaswand und wurde von maskierten Beamten bewacht.

Das erste Opfer war ein 14-Jähriger den der Täter an sich zog und in die Brust stach. Vier der fünf weiteren Verletzten erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Ein syrischer Essenslieferant stoppte den Angreifer indem er ihn mit seinem Fahrzeug anfuhr. Der 24-Jährige hatte 2020 in Österreich Asyl beantragt und erhalten ab 2024 isolierte er sich zunehmend. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig





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