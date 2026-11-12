Lebensmittel- und Produktrückrufe in Nordrhein-Westfalen: Risiken und Maßnahmen

Aktuelle Warnungen vor Bisphenol AF, Salmonellen und STEC-Bakterien betreffen Babylöffel, Marshmallows und Fleischwaren. Hier finden Sie alle Details zu betroffenen Produkten und Rückgabebedingungen.

In Nordrhein-Westfalen warnen Gesundheitsbehörden und Unternehmen aktuell vor mehreren gefährlichen Produkten im Einzelhandel. Die Spanne der Risiken reicht von chemischen Verunreinigungen in Babypflegeartikeln bis zu bakteriellen Belastungen in Lebensmitteln und Spielzeug. Verbraucherinnen und Verbraucher werden dringend aufgefordert, die betroffenen Artikel sofort zu prüfen und ggf. zurückzugeben, um gesundheitliche Schäden zu vermeiden.

Gesundheitsrisiken durch Bisphenol AF und Salmonellen

Die Firma Nûby ruft Wärmesensorlöffel in Dreierpackungen zurück, die beim Drogeriemarkt Rossmann verkauft wurden. In diesen Löffeln wurde der Stoff Bisphenol AF nachgewiesen, der als fortpflanzungsgefährdend gilt. Kunden können die Ware ohne Kassenbon in allen Rossmann-Filialen zurückgeben und erhalten den vollen Kaufbetrag erstattet. Parallel dazu warnt die Marke ahead vor ihren Marshmallows der Sorte "Rainbow Swirls". In einer Charge dieses Produkts wurden Salmonellen gefunden. Der Hersteller hat die Bestände gesperrt, da Infektionen zu Durchfall, Bauchschmerzen und Fieber führen können. Für Säuglinge und Immunschwache sind schwere Verläufe möglich.

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Erstickungsgefahr bei Toniebox-Figuren und Glycidol in Cracker

Das Unternehmen Tonies GmbH warnt vor der Figur "Helene Fischer - Die schönsten Kinderlieder" für die Toniebox. Seit dem 7. Oktober wird der Artikel verkauft, doch bei Gebrauch können Kleinteile ablösen, was eine Erstickungsgefahr für Kinder unter drei Jahren darstellt. Die Figur ist im stationären Handel, Online-Shops und Großhandel erhältlich und soll sofort außer Reichweite von Kindern gebracht werden. Zudem ruft die asiatische Supermarktkette Go Asia die 125-Gramm-Packung "Wasabi Rice Crackers" der Marke Golden Turtle zurück. In Bielefeld befindet sich eine Filiale im Loom-Center. Der Grund ist ein Überschreiten des Höchstwerts für Glycidol, das als krebserzeugend und genschädigend gilt. Das Produkt kann in allen Go Asia-Filialen zurückgegeben werden.

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StEC-Bakterien in Rindfleischsalamiprodukten von Peter Faden

Die Norderstedter Fleisch- und Wurstwaren Peter Faden GmbH & Co KG ruft diverse Rindfleischsalamiprodukte zurück, weil in Einzeluntersuchungen shigatoxinbildende Escherichia coli (STEC) nachgewiesen wurden. Zu den betroffenen Artikeln zählen Produkte wie "Rindfleischsalami halal Kaliber 60 mit Geflügelfleisch" in verschiedenen Packungsgrößen sowie "Rindfleischsalami rein Rind Kaliber 80" und "Pizza Rindfleischsalami halal". Der Verzehr kann binnen weniger Tage zu fieberhaften Magen-Darm-Störungen mit möglichen Blutungen führen. Das Unternehmen empfiehlt, die Ware nicht zu verzehren, wenn sie nicht durcherhitzt wird. Eine Erstattung des Kaufpreises erfolgt auch ohne Kassenbon in der jeweiligen Verkaufsstelle.

Bundesweite Warnungen und weitere Kontaminationen

Parallel zu den lokalen Warnungen in Nordrhein-Westfalen gelten bundesweit Rückrufe für Pinienkerne der Drogeriemarke dm sowie Produkte der Marken Dennree und Alnatura. Die gemeinsame Ursache ist eine mögliche Verunreinigung mit Salmonellen. Der Konsum belasteter Lebensmittel kann nach Angaben der Hersteller zu Durchfall, Bauchschmerzen und gelegentlichem Erbrechen führen. Während die Beschwerden bei gesunden Erwachsenen meist nach mehreren Tagen abklingen, besteht für Menschen mit geschwächtem Immunsystem ein erhöhtes Risiko für schwerere Krankheitsverläufe. Präventive Arztbesuche sind nicht notwendig, jedoch sollte bei Auftreten von Symptomen ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden. Verbraucher sollten alle genannten Produkte umgehend in den entsprechenden Märkten zurückgeben.