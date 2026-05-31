Leboeuf kritisiert Mbappé: Kein Anführer für Frankreich

Frank Leboeuf, Weltmeister von 1998, spricht Kylian Mbappé die Führungsqualitäten ab und nennt ihn zu egoistisch. Er sieht Spieler wie Saliba und Kanté als bessere Kapitänskandidaten für Frankreichs WM-Mission 2026.

Die Diskussion um die Rolle von Kylian Mbappé in der französischen Nationalmannschaft nimmt an Fahrt auf. Frank Leboeuf , Weltmeister von 1998, hat sich nun klar gegen den Superstar positioniert.

In einem Interview mit SportsBoom äußerte der 58-Jährige deutliche Kritik an Mbappés Führungsqualitäten. Leboeuf sagte: Kylian Mbappé ist für mich kein Anführer, weil er in seinen Gedanken, in seiner Denkweise zu egoistisch ist. Diese Aussage kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Frankreich sich auf die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko vorbereitet und die Frage nach dem richtigen Kapitän immer drängender wird.

Leboeuf, der selbst von 1996 bis 2001 für die Nationalmannschaft spielte, gab zu, dass er Mbappé kaum persönlich kennt: Ich habe ihn nur einmal getroffen, als er in der Nationalmannschaft war und für Paris Saint-Germain spielte. Er ist ein toller Kerl, gut ausgebildet, aber seine Denkweise, seine Art, über Fußball nachzudenken, passt nicht zu meinen Werten in diesem Sport. Für Leboeuf gibt es Spieler im Kader, die besser geeignet wären, die Kapitänsrolle zu übernehmen.

Er hob William Saliba und N Golo Kanté hervor, die bereit seien, sich für die Mannschaft aufzuopfern. Das sei für ihn der entscheidende Unterschied. Auch Antoine Griezmann, der 2024 seine Nationalmannschaftskarriere beendete, wird von Leboeuf als echter Anführer bezeichnet, was seine Spielweise und Einstellung angeht. Leboeuf bezog sich auf einen Kommentar von Ousmane Dembélé, der sagte, dass der Trainer ihn nicht aufstellen würde, wenn er nicht nach hinten arbeite.

Das sei die Realität im Fußball. Mbappé sei ein Superstar, aber nicht der beste Teamkollege der Welt, so Leboeuf. Trotz der Kritik hat Frankreich das WM-Ticket bereits klar gemacht. Der Vizeweltmeister von 2022 will in diesem Jahr erneut um den Titel mitspielen - und das mit Mbappé als Kapitän.

Im ersten Turnierspiel trifft die Équipe Tricolore am 15. Juni auf den Senegal. Die Kontroverse zeigt, wie unterschiedlich die Wahrnehmung von Führungsqualitäten im modernen Fußball sein kann. Während Mbappé auf dem Platz durch seine Tore und Assists glänzt, stellen ehemalige Spieler wie Leboeuf den teamorientierten Ansatz in den Vordergrund.

Es bleibt abzuwarten, ob Mbappé die Kritik annehmen und sein Spiel anpassen kann, um die Mannschaft zu einem weiteren Titel zu führen. Frankreichs Trainer Didier Deschamps hat jedoch sein Vertrauen in den Superstar ausgesprochen, und die Mannschaft scheint geeint hinter ihrem Kapitän zu stehen. Die WM 2026 wird zeigen, ob Mbappé die Erwartungen erfüllen und die Kritiker eines Besseren belehren kann





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