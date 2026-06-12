LeBron James: "Ich nehme niemanden vor mir" - Debate um den größten Basketballspieler aller Zeiten erneut Fahrt aufnimmt

Die Diskussion um den größten Basketballspieler aller Zeiten wird wohl nie enden. Michael Jordan, Kobe Bryant, Kareem Abdul-Jabbar oder LeBron James - jeder Fan hat seinen eigenen Favoriten. Nun hat sich der Superstar der Los Angeles Lakers selbst zu Wort gemeldet und dabei eine klare Ansage gemacht. Seine Antwort fiel unmissverständlich aus: "Ich nehme niemanden vor mir. Keine Frage."

Die Diskussion um den größten Basketball spieler aller Zeiten wird wohl nie enden. Michael Jordan , Kobe Bryant , Kareem Abdul-Jabbar oder LeBron James - jeder Fan hat seinen eigenen Favoriten.

Nun hat sich der Superstar der Los Angeles Lakers selbst zu Wort gemeldet und dabei eine klare Ansage gemacht. In einem Interview mit dem US-Magazin "Time" wurde James auf die berühmte GOAT-Frage angesprochen. Seine Antwort fiel unmissverständlich aus: "Ich nehme niemanden vor mir. Keine Frage.

" Der 41-Jährige machte jedoch deutlich, dass er diese Haltung auch von anderen Basketball-Legenden erwarten würde: "Ich glaube, Michael Jordan würde das Gleiche sagen. Kobe Bryant hätte das Gleiche gesagt. Magic Johnson, Larry Bird, Shaquille O'Neal, Wilt Chamberlain oder Kareem Abdul-Jabbar ebenfalls. Ich glaube nicht, dass einer von uns jemand anderen wählen würde.

"Damit nicht genug. James schob direkt eine weitere selbstbewusste Aussage hinterher: "Wenn ein General Manager uns alle an der Grundlinie stehen sieht und den ersten Pick hat, dann wird es schwer, nicht mich auszuwählen.

" Mit dieser Aussage dürfte die Debatte um den größten Basketballspieler aller Zeiten erneut Fahrt aufnehmen. Während Jordan mit sechs NBA-Titeln und seiner makellosen Finalbilanz von vielen Fans weiterhin als Maß aller Dinge angesehen wird, punktet James vor allem mit seiner außergewöhnlichen Langlebigkeit und zahlreichen Rekorden. Der Lakers-Star ist unter anderem der erfolgreichste Punktesammler der NBA-Geschichte und absolvierte mehr Spiele als nahezu jede andere Legende vor ihm.

Insgesamt gewann James vier Meisterschaften und wurde viermal zum wertvollsten Spieler der Liga gewählt. Entscheidend sei für ihn die Motivation: "Es hängt vom Kopf ab", erklärte James.

"Wenn ich nicht mehr gerne fünf Stunden vor dem Spiel in die Halle komme, um mich vorzubereiten, oder zweieinhalb Stunden vor dem Training dort sein möchte, dann weiß ich, dass es vorbei ist. Dann würde ich anfangen, das Spiel zu betrügen.





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