LeBron James klagt die Macher der Bron-App an, seine Marke durch KI-Bilder und den Namen Bron illegal zu nutzen. Forderungen: Schadensersatz und Unterlassung.

Der NBA-Star LeBron James führt juristischen Kampf gegen die Betreibergesellschaft der Sportwetten-Anwendung Bron. James vertritt die Auffassung, dass die Entwickler vorsätzlich seine Marke und seinen Ruf geschädigt haben, um unbekanzte Produkte zu bewerben. Die Klage wirft den Gegnern vor, KI-generierte Bilder von James missbraucht zu haben.

Kernvorwürfe: Veruntreuung der Marke Bron

Die Anklageschrift macht den Entwicklern vor, eine böswillige Taktik verfolgt zu haben, um den Namen James für ein neues Produkt zu nutzen. James ist nicht nur für Basketball bekannt, sondern trägt auch den Spitznamen Bron. Die Kläger behaupten, die Beklagten hätten absichtlich den falschen Eindruck erweckt, James unterstütze die Bron-App oder stehe mit ihr in Verbindung. Ziel sei es gewesen, die Zahl der App-Downloads und kostenpflichtigen Abonnements künstlich zu steigern. Diese Handlungen verletzen laut Klage die Persönlichkeitsrechte und Markenrechte des Sportlers.

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Wirtschaftlicher Schaden und Image-Schutz

James nutzt seinen Status als eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Welt strategisch, um sein Image zu schützen. Er wählt sorgfältig aus, für welche Unternehmen er wirbt, da seine Werbung von einzigartigem Wert ist. Für solche Kooperationen erhält der Spieler der Philadelphia 76ers Millionensummen. Die Kläger argumentieren, genau dieser einzigartige Wert habe die Beklagten dazu bewegt, sich die Marke anzueignen. Die unbefugte Nutzung des Namens und der Bilder untergräbt die Sorgfalt, mit der James seine öffentlichen Verbindlichkeiten pflegt.

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Beklagte Parteien und juristische Vertretung

Zu den Hauptanklägern gehören die Mitbegründer Anish Gupta und Marc Zoghby. James wird von dem bekannten Anwalt Alex Spiro vertreten, der unter anderem Elon Musk, Jay-Z, Alec Baldwin und Eric Adams betreut. Die Kläger fordern die Beklagten auf, die Verwendung des Namens Bron unverzüglich einzustellen. Zudem verlangen sie die Zahlung eines nicht näher bezifferten Schadensersatzes sowie Strafschadensersatz. Die Rechtschutzmacht von Spiro unterstreicht die Schwere der Vorwürfe und die internationale Dimension des Konflikts.

Größerer Trend: Athleten kämpfen um ihre Rechte

LeBron James ist nicht der einzige Athlet, der gegen die illegale Nutzung seiner Identität vorgeht. Ein breiterer Trend zeigt, dass viele Sportler und Prominente klagen, um ihre Rechte am geistigen Eigentum zu schützen. So hat auch Giannis Antetokounmpo Schritte unternommen, um ähnliche Verletzungen seiner Markenrechte zu bekämpfen. Diese kollektiven rechtlichen Maßnahmen deuten auf eine verstärkte Awareness hin, wie wertvoll die persönliche Marke im digitalen Zeitalter ist und wie leicht sie durch neue Technologien wie KI missbraucht werden kann.