Lebron James' Zukunft: Der Superstar lässt offen, ob er zurückkehrt

Nach dem klaren Playoff-Aus gegen Oklahoma City stellt sich die große Frage: War das vielleicht das letzte Spiel für den Superstar. Die Los Angeles Lakers verloren Spiel vier mit 110:115 und kassierten damit den bitteren „Sweep” in der Serie. Der Titelverteidiger setzte sich mit 4:0 durch und steht souverän in den Conference Finals.

Die letzten Sekunden liefen bereits herunter, da verschwand LeBron James (41) mit leerem Blick Richtung Kabine. Nach dem klaren Playoff -Aus gegen Oklahoma City stellte sich plötzlich mehr denn je die große Frage: War das vielleicht das letzte Spiel für den Superstar.

Die Los Angeles Lakers verloren Spiel vier mit 110:115 und kassierten damit den bitteren „Sweep” in der Serie. Der Titelverteidiger setzte sich mit 4:0 durch und steht souverän in den Conference Finals. Vor allem zwei Thunder-Stars waren für die Lakers nicht zu stoppen: MVP Gilgeous-Alexander dominierte mit 35 Punkten und acht Assists, während Mitchell mit 28 Punkten ein neues Playoff-Karrierehoch auflegte. Dabei kämpfte sich LA trotz des drohenden Ausscheidens noch einmal eindrucksvoll zurück in die Partie.

Austin Reaves (27 Punkte), Rui Hachimura (25 Punkte) und LeBron James (24 Punkte, 12 Rebounds) stemmten sich mit aller Kraft gegen das Saisonende. Lange sah es sogar danach aus, als könnten die Lakers das Momentum noch einmal drehen. Anfang des letzten Viertels brachte LeBron sein Team mit einem Korbleger zwischenzeitlich in Führung. Doch Oklahoma City reagierte wie ein echter Champion.

Zwei wichtige Dreier und starke Defensivaktionen sorgten dafür, dass die Thunder die Kontrolle zurückeroberten. Für OKC läuft damit alles weiter in Richtung Titelverteidigung. Das Team hat bislang alle acht Playoff-Spiele gewonnen und trifft nun entweder auf die Minnesota Timberwolves oder die San Antonio Spurs. Viel größer als die sportliche Niederlage ist allerdings die Frage nach der Zukunft von LeBron James.

Der 41-Jährige ließ nach Spielende offen, ob er überhaupt noch einmal zurückkehrt.

„Ich weiß nicht, was die Zukunft für mich bringt“, sagte James nach dem Spiel. „So, wie die Dinge stehen, habe ich viel Zeit, um mich zurückzulehnen. “ Weiter erklärte der Superstar: „Ich werde nach Hause gehen, mich mit meiner Familie neu orientieren, mich mit ihr austauschen. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, werdet ihr natürlich erfahren, wofür ich mich entschieden habe.

“ Zuletzt gab es bereits Gerüchte um einen möglichen Wechsel zu den Golden State Warriors rund um Stephen Curry. Laut dem „San Francisco Standard“ sollen die Warriors weiterhin von einem Mega-Deal mit James träumen





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