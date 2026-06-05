Ein Leck im russischen Teil der Internationale Raumstation (ISS) hat zu einer Evakuierung der Astronauten geführt. Ein russisches Besatzungsmitglied versucht, das Luftleck zu reparieren.

Die Internationale Raumstation ist der Vorposten der Menschheit im Weltall. Sie fliegt in einer Höhe von rund 400 km um die Erde, soll aber im Jahr 2030 abgewrackt werden.

Astronauten auf der Internationalen Raumstation mussten in ihre Raumfahrzeuge flüchten und sich auf eine mögliche Evakuierung vorbereiten. Der Grund: Ein Leck im russischen Teil der ISS. Während die Astronauten in ihrem Raumschiff Schutz suchen und sich auf eine mögliche Evakuierung vorbereiten, versucht ein russisches Besatzungsmitglied, das Luftleck zu reparieren. Das Luftleck tritt im Transfertunnel des Zvezda-Servicemoduls auf.

Der Transfertunnel des Zvezda-Servicemoduls leidet seit einiger Zeit unter Rissen und Lecks, die von Roskosmos bis heute so weit wie möglich abgemildert wurden. Laut einer Sprecherin der NASA seien die Risse schon immer ein Grund zur Sorge, den die NASA genau beobachtet habe. Aufgrund des Auftretens neuer Lecks hat Roskosmos beschlossen, am Freitag eine umfassendere Reparatur durchzuführen.

Vorsorglich hat die NASA alle vier Mitglieder der SpaceX Crew-12 sowie den NASA-Astronauten Chris Williams angewiesen, während der Reparaturarbeiten im Dragon-Raumschiff erhöhte Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Man arbeite weiterhin an einer dauerhaften Lösung. Das am 1. Mai entdeckte Leck lässt täglich etwa 500 Gramm Luft ins Weltall entweichen - das entspricht ungefähr dem Gewicht eines Brotes.

Die Internationale Raumstation ist ein dauerhaft bewohntes Forschungslabor, das die Erde in einer Höhe von etwa 400 Kilometern umkreist. Sie ist ein Gemeinschaftsprojekt von 16 Staaten, darunter die USA, Russland und europäische Staaten. Sie dient der wissenschaftlichen und industriellen Forschung unter Schwerelosigkeit. Die Astronauten auf der ISS mussten in ihre Raumfahrzeuge flüchten, um sich auf eine mögliche Evakuierung vorzubereiten.

Der Grund für die Evakuierung ist ein Leck im russischen Teil der ISS. Ein russisches Besatzungsmitglied versucht, das Luftleck zu reparieren. Die NASA beobachtet die Situation genau und arbeitet an einer dauerhaften Lösung





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Internationale Raumstation Leck Evakuierung Astronauten Raumfahrzeuge

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

UN-Sicherheitsrat: Ein Scheitern, das ein Auftrag istErstmals ist Deutschland mit seiner Kandidatur für den UN-Sicherheitsrat gescheitert. Die Bundesregierung sollte sich selbst hinterfragen, meint unsere Autorin.

Read more »

Oberbürgermeisterwahl in Sachsen: Zieht ein „Freier Sachse“ ins Rathaus ein?In Aue-Bad Schlema tritt am Sonntag ein Rechtsextremer gegen einen CDU-Kandidaten für den Oberbürgermeisterposten an. Das Rennen wird knapp werden.

Read more »

Infineon-Aktie knickt ein: Setzen nach der Rekordjagd jetzt die großen Gewinnmitnahmen ein?Beim bayerischen Halbleiterhersteller Infineon Technologies hat sich das Blatt drastisch gewendet. Nachdem das Papier des DAX-Konzerns erst vor wenigen Tagen ein historisches Allzeithoch markierte, schlagen

Read more »

BÖRSENKOMPASS-PORTFOLIO: ein Interview, zwei Analysen, zwei Stops und ein ZielWir führen momentan 34 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei 67%. In dieser Woche haben gab es zwei Analysen und ein Exklusivinterview. Heute platzieren wir zwei Stops, ändern eine Einstufung und heben ein Ziel an.

Read more »