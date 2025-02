Leclerc im Kampf gegen McLaren in Austin

Charles Leclerc fährt im Qualifying in Austin die fünftschnellste Zeit und blickt zuversichtlich auf das Rennen.

Charles Leclerc , das Qualifying in Austin , die fünftschnellste Runde fuhr. Obwohl er aufgrund einer Strafversetzung von Valtteri Bottas eine Position nach vorn darf, möchte er nicht von einem möglichen Podestplatz sprechen. Charles Leclerc startete auf dem «Circuit of the Americas» nicht mit der grössten Zuversicht ins Qualifying , dennoch schaffte er es, im Q1 die Bestzeit aufzustellen und am Ende die fünftschnellste Rundenzeit aufzustellen.

Der ehrgeizige Monegasse war zufrieden mit seinem letzten Q3-Versuch, übte sich aber wie gewohnt auch in Selbstkritik. «Die letzte Runde in Q3 war sehr, sehr gut, damit bin ich sehr glücklich – abgesehen von der ersten Kurve, da habe ich etwas Zeit verloren. Ich dachte mir danach, dass es schwierig werden würde, meine Zeit zu verbessern. Doch danach lief alles perfekt und ich konnte die verlorene Zeit wettmachen. So kam am Ende eine grossartige Runde zusammen», berichtete er vor laufender Kamera. «Im dritten Training haben wir ein paar Sachen angepasst, dadurch habe ich etwas an Vertrauen eingebüsst», offenbarte der 24-Jährige. «Aber dann nahm ich Schritt für Schritt und ich war selbst überrascht, dass ich im Q1 auf dem ersten Platz gelandet bin. Was mich aber noch mehr erstaunte, war die gute Runde, die ich auf dem ersten Satz der Medium-Reifen im Q2 gedreht habe. Die war wirklich beachtlich.» Entsprechend zuversichtlich blickt Leclerc aufs Rennen: «Es ist gut, dass ich auf der mittelharten Mischung losfahren darf, einzig die Position auf der Innenseite bereitet mir etwas Sorgen, denn diese Seite bietet etwas weniger Grip. Wir werden deshalb vielleicht etwas mehr Mühe haben, richtig gut wegzukommen. Doch wir werden alles daran setzen, einen guten Start hinzulegen und hoffentlich ein gutes Rennen zu zeigen.» Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf das McLaren-Duo Daniel Ricciardo und Lando Norris, wie der zweifache GP-Sieger betont: «Wir dachten, dass McLaren an diesem Wochenende vorne liegen würden, aber es ist natürlich eine schöne Überraschung, dass es anders gekommen ist. Sie sind unser Hauptgegner im WM-Kampf und wir werden nichts unversucht lassen, um sie hinter uns zu halten.»





