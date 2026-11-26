Nach der Kollision mit Lewis Hamilton in Las Vegas kursierten neue Gerüchte über den Ferrari-Vertrag von Charles Leclerc: Jetzt reagiert der Monegasse - und klärt auf

Nach der Kollision mit Lewis Hamilton in Las Vegas kursierten neue Gerüchte über den Ferrari-Vertrag von Charles Leclerc: Jetzt reagiert der Monegasse - und klärt auf.

Jetzt rückt der Kontrakt wieder in den Fokus: Denn angeblich, so wurde in den vergangenen Tagen in den sozialen Netzwerken spekuliert, hat Leclerc darin einen Status als Nummer-1-Fahrer vereinbart.

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"Normalerweise lege ich nie offen, was in meinem Vertrag steht, aber ich denke, hier ist es wichtig, dazu Stellung zu nehmen: Es gibt absolut keine entsprechende Klausel in meinem Vertrag", stellt der"So etwas hat mich nie interessiert und war auch nie etwas, das ich persönlich wollte. Also: Nein, so eine Klausel gibt es nicht.