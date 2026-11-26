Charles Leclerc klärt Gerüchte über eine Nummer-eins-Klausel bei Ferrari auf, kommentiert den Konflikt mit Lewis Hamilton und betont seine langfristige Bindung an die Scuderia.

Charles Leclerc hat vor dem Großen Preis von Katar am Sonntag, 17.00 Uhr MEZ, jegliche Spekulationen über einen bevorzugten Fahrerstatus bei Ferrari eindeutig entkräftet. Der monegassische Rennfahrer erklärte offen, dass eine vertragliche Nummer-eins-Klausel in seinem aktuellen Vertrag nicht existiert und dies auch nie sein Wunsch gewesen war. Mit dieser klaren Positionierung reagiert Leclerc auf jüngste Medienberichte, die behauptet hatten, sich der 29-Jährige habe sich beim Team den Status des unangefochtenen Stars sichern lassen.

Klärung der Vertragsdetails und Loyalität

Obwohl Leclerc generell üblich ist, Vertraulichkeiten aus seinen Vertragsunterlagen zu wahren, hielt er es für notwendig, Transparenz bezüglich der Gerüchte rund um seinen Status bei der Scuderia herzustellen. Er betonte wiederholt, dass der Status als Nummer eins ihn nie interessiert habe und er keinen persönlichen Wunsch in diese Richtung geäußert habe. Besonders stört den neunmaligen Rennsieger dabei der öffentliche Vorwurf, er sei seiner alten Mannschaft, Ferrari, nicht loyal. Für Leclerc ist seine tiefe Verbundenheit zum Team ein unerschütterlicher Fakt, den er durch seine aktuelle Vertragsunterzeichnung, die er erst vor wenigen Monaten vollzogen hat, noch einmal unterstrichen hat. Ein verfrühter Abschied ist für den Monegassen daher derzeit völlig ausgeschlossen und kein Thema für Diskussionen.

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Rückblick auf den Unfall in Las Vegas

Die aktuelle Debatte wurde maßgeblich durch Vorfälle aus dem letzten Rennen in Las Vegas befeuert, bei dem es zu einer Kollision zwischen Leclerc und seinem neuen Teamkollegen Lewis Hamilton kam. Leclerc räumte ein, dass er den Unfall provozierend beeinflusst habe und übernahm dafür die volle Verantwortung. Teamchef Fred Vasseur hatte nach dem Vorfall deutliche Kritik an der Situation geübt und festgestellt, dass Fahrerkollisionen innerhalb desselben Teams inakzeptabel seien. Leclerc erklärte, dass er als Profi diese Konsequenzen akzeptieren müsse und die Verantwortung für das Geschehen auf sich genommen habe. Die Situation in Las Vegas hat dazu geführt, dass das Verhältnis zwischen den beiden Fahrern vorübergehend belastet wirkt, obwohl beide betonen, dass dies nicht die Grundlage ihrer Interaktion darstellt.

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Dynamik im Team und Führungsposition

Die Stimmung im Ferrari-Team wird aktuell als nicht besonders fröhlich beschrieben, was auf die wiederkehrenden Probleme und die mediale Aufmerksamkeit zurückzuführen ist. Leclerc gab zu, dass es keine gute Stimmung im Hintergrund gibt, betonte jedoch, dass es in der Verantwortung der Teamführung und der Fahrer liegt, eine Lösung für diese sich wiederholenden Konflikte zu finden. Er wollte jedoch nicht im Detail vor der Presse über mögliche strategische oder personelle Lösungen sprechen. Stattdessen konzentrierte er sich darauf, seine eigene Haltung zu klären und zu versichern, dass er an der langfristigen Entwicklung des Teams arbeitet, anstatt sich auf kurzfristige Titelkämpfe oder Hierarchien zu fokussieren.

Perspektiven auf die Zukunft

Außerhalb der Rennszene beschreibt Leclerc sein Verhältnis zu Lewis Hamilton als sehr gut, was auf eine gesunde persönliche Basis zwischen den beiden Konkurrenten schließen lässt. Auch Hamilton sprach sich im Interview mit Sky Sports für eine positive Entwicklung aus und betonte, dass die Beziehung zwischen beiden zwar intensiv, aber von außen überbewertet wirke. Beide Fahrer sind sich einig, dass sie die Herausforderungen im Team bewältigen werden. Die kommenden Rennen, beginnend mit dem Grand Prix in Katar, werden zeigen, wie sich diese Dynamik auf die sportlichen Ergebnisse auswirkt, während Leclerc weiterhin seine Loyalität zu Ferrari unter Beweis stellt.