Leclercs Druck und Hamiltons Strategie: Die neue Dynamik bei Ferrari

Im Formel-1-Rennsport ist nichts wie vorher. Die Saison 2024 bringt Überraschungen, die niemand erwartet hat. Bei Ferrari ist Charles Leclerc in den letzten Wochen eher mit Unfällen auffällig geworden, während Lewis Hamilton die italienischen Fans mit zwei Podien in Folge begeistert.

In der Welt des Formel-1 -Rennsports ist nichts wie vorher. Die Saison 2024 bringt Überraschungen, die niemand erwartet hat. Bei Ferrari ist Charles Leclerc in den letzten Wochen eher mit Unfällen auffällig geworden, während Lewis Hamilton die italienischen Fans mit zwei Podien in Folge begeistert.

Am Samstag in Barcelona hat Leclerc erneut einen Unfall verursacht, während Hamilton seine erste Pole in Rot nur knapp verpasst hat. Im letzten Jahr hatte Leclerc Hamilton immer locker im Griff, aber was ist jetzt anders? Ralf Schumacher, ein Experte von Sky, hat im Vorfeld des Grand Prix von Barcelona interessante Gedanken geäußert.

"Im Moment setzt sich Leclerc zu sehr unter Druck. Lewis macht das sehr geschickt. Er weiß, unter normalen Umständen kann er nicht schneller sein als Leclerc, aber er versucht, ihn ein wenig vor sich herzutreiben. Charles versteht jetzt nicht, warum er nicht mehr diese 2/3 Zehntel Vorsprung hat und fängt an, das Auto zu überfahren.

" Ähnliches habe er als aktiver Formel-1-Fahrer damals mit seinem Ex-Teamkollegen Juan Pablo Montoya selbst erlebt. Die Folge: "Man fährt dann immer weiter, pusht und entweder überfährst du oder dir passieren solche Fehler wie Charles.

" So hat Hamilton vor dem siebten Rennen des Jahres als Zweiter der WM-Wertung bereits 15 Zähler mehr gesammelt als sein Teamkollege. Brisant: Laut Schumacher verändert sich auch die Stimmung im Team.

"Jetzt starten auch die Mind Games zwischen den beiden. Man merkt schon, die beiden sind sich nicht ganz grün, vielleicht wie damals bei Rosberg und Hamilton.

" Von 2014 bis 2016 waren die beiden bei Mercedes in einem harten Kampf um die WM. So weit ist Ferrari noch nicht, allerdings ist die Performance in Barcelona vielversprechend. So nah wie in der katalanischen Metropole war die Scuderia noch nicht. Dabei half wohl ein neues Update.

Schumachers Fazit: "Ferrari macht einen super Job. Man scheint jetzt einen Weg gefunden zu haben. Es wird auf jeden Fall enger für Mercedes.

" Reicht es schon in Barcelona für die große Überraschung? Von Startplatz zwei aus könnte Hamilton seinen ersten Sieg erzielen. Die Spannung ist groß, und die Fans sind gespannt, was noch passieren wird. Der Grand Prix von Barcelona ist ein wichtiger Meilenstein in der Saison 2024, und es bleibt abzuwarten, was die Zukunft bringt





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