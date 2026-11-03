LED-Werbetafeln Hackerangriff: Pornografische Inhalte in Ägypten, Malaysia und Brasilien

Die Hackergruppe Leakers$ hat Ende Oktober öffentliche LED-Werbetafeln manipuliert und zeigt, wie verwundbar digitale Infrastruktur im öffentlichen Raum ist.

Auf LED-Werbetafeln in Ägypten, Malaysia und Brasilien sind Ende Oktober plötzlich pornografische Inhalte erschienen. Nach vorliegenden Angaben steckt die Hackergruppe Leakers$ hinter dem Angriff, der auf öffentlich zugängliche Bildschirme in mehreren Ländern zielte.

Die Gruppe soll dafür eine Schwachstelle in der Übertragungssoftware ausgenutzt haben. Der Vorfall macht deutlich, wie anfällig digitale Infrastruktur im öffentlichen Raum inzwischen ist.

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Wie die Angreifer die Schwachstelle ausnutzten

Die Hackergruppe Leakers$ verschaffte sich laut den vorliegenden Angaben über eine Schwachstelle in der Übertragungssoftware Zugriff auf die Anzeigen der Werbetafeln. Diese Software dient als Verbindung zwischen der Inhaltsverwaltung und den eigentlichen Bildschirmen.

Wer diese Verbindung kontrolliert, kann die angezeigten Inhalte austauschen, ohne physisch vor Ort sein zu müssen. Genau dieser Mechanismus ermöglichte es, die Werbeflächen innerhalb kurzer Zeit mit fremden Bildern zu überschreiben.

In Kluang zeigten mehrere öffentliche LED-Bildschirme ähnliche Inhalte. Der Stadtrat von Kluang schaltete die betroffenen LED-Geräte daraufhin aus, und die Polizei leitete Ermittlungen ein.

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Auch Campo Maior wird im Zusammenhang mit dem Angriff genannt. Die Angaben zu den einzelnen Standorten zeigen, dass die Manipulation nicht auf ein einzelnes Land beschränkt war.

Tausende ungesicherte Systeme im Visier der Angreifer

Ein automatisierter Scan der Angreifer förderte nach den vorliegenden Angaben Tausende ungesicherte Systeme zutage. Die Angreifer suchten gezielt nach Geräten, die sich ohne größeren Aufwand erreichen ließen.

Diese Systeme waren über Webseiten und Zugänge erreichbar, die kaum Schutz boten. Damit waren nicht nur einzelne Bildschirme betroffen, sondern eine breite Gruppe vernetzter Anlagen.

Die Hackergruppe gab außerdem an, auch in den Irak und nach China vorgedrungen zu sein. Unabhängige Bestätigungen für diese Behauptungen liegen in den vorliegenden Angaben nicht vor.

Die Gruppe verlangte nach eigener Darstellung kein Lösegeld und sammelte keine Spenden. Ihr Ziel sei gewesen zu zeigen, wie leicht sich die Kontrolle über solche Bildschirme erlangen lässt.

Botschaft der Hacker und frühere Vorfälle

Die Hackergruppe Leakers$ will mit den Angriffen nach eigener Darstellung auf Sicherheitsmängel bei Unternehmen hinweisen. Ihre Botschaft richtet sich vor allem an Betreiber digitaler Werbeinfrastruktur.

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Sinngemäß argumentiert die Gruppe, dass Unternehmen Millionen in Infrastruktur investieren, dabei aber die Sicherheit vernachlässigen. Die pornografischen Bilder sollten nach Angaben der Gruppe möglichst viel Aufmerksamkeit erzeugen.

Solche Angriffe sind nicht neu. Bereits 2016 in Jakarta, 2022 in Brisbane und 2023 in Bagdad gab es ähnliche Vorfälle mit manipulierten Bildschirmen.

Im Jahr 2019 knackte zudem ein Sicherheitsforscher ein Display-System mit einem Standard-Passwort. Das Beispiel zeigt, dass einfache Schutzmaßnahmen wie individuelle Zugangsdaten in vielen Fällen fehlen.

Folgen für Betreiber und Öffentlichkeit in Ägypten und Brasilien

Für Betreiber von LED-Werbetafeln ergibt sich aus dem Vorfall die dringende Aufgabe, Zugangsdaten zu prüfen und Standardeinstellungen zu ändern. Ohne diese Schritte bleiben vernetzte Bildschirme ein leichtes Ziel.

Für Passanten bedeutet der Angriff, dass öffentliche Anzeigeflächen nicht mehr automatisch vertrauenswürdig sind. Wenn unangemessene Inhalte an belebten Orten erscheinen, betrifft das unmittelbar die Öffentlichkeit, insbesondere Kinder und Jugendliche.

Die Ermittlungen der Polizei in Kluang sowie die Abschaltung der betroffenen Geräte zeigen, wie Städte auf solche Vorfälle reagieren können. Welche weiteren Schritte in den übrigen Ländern folgen, geht aus den vorliegenden Angaben nicht hervor.