Der britische Rollstuhlbasketballer Lee Fryer muss sich vor Gericht verantworten. Zwölf Anklagepunkte, darunter Vergewaltigung, drohen mit lebenslanger Haft. Der Prozess startet im März 2027.

Lee Fryer, der britische Rollstuhlbasketballspieler und Medaillengewinner der Paralympics 2024 in Paris, muss sich vor dem Gericht in Leeds für elf Fälle von Vergewaltigung verantworten. Insgesamt stellt sich der Sportler 17 Anklagepunkten, zu denen neben den schweren Sexualstraftaten auch Voyeurismus, vorsätzliche Strangulation, Körperverletzung und der Besitz von Kokain gezählt werden. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sich sämtliche Vorwürfe zwischen Mai 2021 und Mai 2026 ereignet haben.

Ausführliche Anklagepunkte und internationale Tatherkte

Neben den schweren Vorwürfen im Vereinigten Königreich lastet Fryer die mutmaßlichen oralen, vaginalen und analen Vergewaltigungen einer Frau in Spanien zwischen September 2023 und März 2024 an. Zudem wird er wegen mutmaßlicher Vorfälle in Südafrika der sexuellen Nötigung beschuldigt, wie das Portal "TMZ" berichtet. Die Bandbreite der angeklagten Delikte verdeutlicht die dramatische Schwere der gegen ihn erhobenen Vorwürfe, die weit über die reinen Sexualstraftaten hinausgehen.

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Fryer war im Juli festgenommen worden und sagte nun bei einer Anhörung per Videokonferenz aus einem Gefängnis vor dem Gericht aus. Dabei erklärte er sich in allen Anklagepunkten für nicht schuldig. Eine Ausnahme bildet der Vorwurf des Voyeurismus, zu dem der Angeklagte keine Stellungnahme abgab. Diese prozessuale Taktik legt den Fokus der Verteidigung auf die Bestreitung der schwersten Anklagepunkte, während andere Delikte möglicherweise nicht bestritten werden.

Reaktion des Sportverbandes und Ausschluss aus dem Programm

Der Verband der britischen Rollstuhlbasketballer (BWB) bestätigte offiziell, dass Fryer nach seiner Festnahme im Juli aus dem Programm und allen Aktivitäten von "British Wheelchair Basketball" ausgeschlossen worden war. Ein Sprecher des Verbandes betonte die ernste Haltung der Organisation: "Wir sind uns der gegen Lee Fryer erhobenen strafrechtlichen Vorwürfe bewusst und erkennen die Schwere der Anschuldigungen an." Der Ausschluss erfolgte bereits zum Zeitpunkt der Festnahme, um die Integrität des Programms zu wahren.

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Weiters erklärte der Sprecher, dass es zum jetzigen Zeitpunkt unangemessen sei, sich weiter zu äußern, da das Strafverfahren noch läuft. Diese Zurückhaltung ist üblich, um eine Beeinflussung von Zeugen oder ein Voreingenommenes Urteil zu verhindern. Die klare Distanzierung des Verbandes unterstreicht, dass keine Toleranz für derartige Straftaten innerhalb der britischen Sportförderung besteht, unabhängig von der sportlichen Vergangenheit des betroffenen Athleten.

Sportliche Erfolge im Kontext der aktuellen Ereignisse

Fryer spielte 2024 für die britische Paralympics-Mannschaft, die in einem spannenden Finale mit 73:69 knapp gegen die USA verlor und damit die Goldmedaille verpasste. Diese Niederlage war ein schmerzhafter Moment in der Geschichte des britischen Paralympics-Teams, der nun im Schatten der schweren strafrechtlichen Vorwürfe steht. Vor diesem Finale hatte Fryer mit der britischen Auswahl bereits Gold bei der Europameisterschaft 2023 und Silber bei der Weltmeisterschaft 2023 gewonnen, was seine herausragende Rolle in der Mannschaft belegte.

Die sportlichen Errungenschaften von Lee Fryer stehen nun in einem düsteren Kontrast zu den gegen ihn erhobenen Anschuldigungen. Während er auf internationaler Bühne als herausragender Sportler galt, werden ihm nun Taten vorgeworfen, die seine Karriere und sein Leben grundlegend verändern werden. Die Medienberichterstattung konzentriert sich zunehmend auf die Diskrepanz zwischen seinem öffentlichen Image als Medaillengewinner und den privaten Verfehlungen, die vor Gericht verhandelt werden.

Prozesstermin und mögliche Strafmaße

Der Prozess gegen Lee Fryer ist für den 22. März des nächsten Jahres, also im März 2027, angesetzt. Diese lange Vorlaufzeit deutet auf die Komplexität des Falls und die erforderlichen Vorbereitungen für eine faire Verhandlung hin. Sollte Fryer in allen 17 Anklagepunkten für schuldig befunden werden, droht ihm eine lebenslange Freiheitsstrafe. Die hohe Strafandrohung spiegelt die extreme Schwere der Vergewaltigungsvorwürfe und der weiteren belastenden Delikte wider, die in dem Verfahren zur Sprache kommen werden.