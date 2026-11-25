Der britische Rollstuhlbasketballer Lee Fryer steht wegen elf Vergewaltigungen und weiterer Straftaten vor Gericht. Die Anklage umfasst Vorfälle in Spanien, Südafrika und Großbritannien. Mehr Details hier.

Lee Fryer, der im Jahr 2024 mit der britischen Nationalmannschaft im Rollstuhlbasketball eine Silbermedaille bei den Paralympics in Paris gewann, muss sich in Großbritannien wegen schwerwiegender strafrechtlicher Vorwürfe verantworten. Der 25-jährige Sportler wurde von den Staatsanwälten in elf Fällen der Vergewaltigung beschuldigt und steht insgesamt unter Anklage für 17 Delikte. Diese schwere Anklagesammlung enthält neben den sexuellen Übergriffen auch Anschuldigungen wegen Voyeurismus, vorsätzlicher Strangulation, Körperverletzung sowie des illegalen Besitzes von Kokain.

Anklagezeitraum und geografische Ausweitung

Die von der Staatsanwaltschaft vorgelegten Beweise und Anklagepunkte decken einen langen Zeitraum ab, der sich zwischen dem 1. Mai 2021 und dem 31. Mai 2026 erstrecken soll. Die Anklage enthält spezifische Details zu Vorfällen, die sich in verschiedenen internationalen Orten ereignet haben sollen. Insbesondere werden mutmaßliche orale, vaginale und anale Vergewaltigungen einer Frau in Spanien zwischen dem 1. September 2023 und dem 31. März 2024 in den Mittelpunkt der Anklage gestellt.

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Zusätzlich zu den Vorwürfen aus Spanien macht die Anklage auch Angaben zu Straftaten auf dem afrikanischen Kontinent. Lee Fryer wird dort der sexuellen Nötigung beschuldigt. Diese geografische Breite der Anklage unterstreicht die Komplexität der Ermittlungen und die Vielzahl der betroffenen Tatorte, die in den offiziellen Dokumenten des Gerichtsverfahrens festgehalten sind.

Strafrechtliches Verfahren und Gerichtstermine

Lee Fryer wurde bereits im Juli 2024 von den Behörden festgenommen. Nach seiner Inhaftierung nahm er an einer ersten Anhörung vor dem Gericht in Leeds teil, die über eine Videokonferenz aus einem Gefängnis abgewickelt wurde. Während der Verhandlung legte der Angeklagte sein Statement zu den gegen ihn erhobenen Punkten ab. Er bekannte sich zu allen Anklagepunkten für nicht schuldig, mit Ausnahme des Vorwurfs des Voyeurismus, zu dem er keine offizielle Stellungnahme abgab.

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Das formelle Gerichtsverfahren, der sogenannte Prozess, ist für den 22. März 2027 terminiert. Sollte das Gericht Lee Fryer in allen 17 Anklagepunkten für schuldig befunden haben, droht ihm laut den gesetzlichen Bestimmungen eine lebenslange Freiheitsstrafe. Dieser Termin markiert den Beginn der eigentlichen Beweisführung vor einer Jury, die über die Schuldfrage entscheiden wird.

Sportliche Laufbahn und historische Erfolge

Lee Fryer gilt als einer der erfolgreichsten Rollstuhlbasketballspieler Großbritanniens und trug maßgeblich zum sportlichen Erfolg der Nationalmannschaft bei. Im Jahr 2023 errang er mit der britischen Auswahl sowohl die Goldmedaille bei der Europameisterschaft als auch die Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft. Diese internationalen Titel unterstreichen seinen hohen Stellenwert im Sportverband und seine sportliche Exzellenz auf höchstem Niveau.

Bei den Paralympics im Jahr 2024 in Paris erreichte das britische Team ein spannendes Finale gegen die Mannschaft der USA. Das Spiel endete mit einem knappen Ergebnis von 73:69, wodurch Großbritannien die Goldmedaille verpasste und stattdessen die Silbermedaille gewann. Trotz dieses sportlichen Triumphs auf internationaler Bühne stehen nun die strafrechtlichen Vorwürfe im Vordergrund, die die Karriere des Spielers abrupt beendet haben.

Reaktionen der Verbände und Ausschluss aus dem Programm

Der Verband der britischen Rollstuhlbasketballer, bekannt als British Wheelchair Basketball (BWB), hat die Situation offiziell bestätigt. Nach der Festnahme von Lee Fryer im Juli wurde er unverzüglich aus dem Förderprogramm und allen Aktivitäten des Verbands ausgeschlossen. Ein Sprecher des BWB erklärte, man sei sich der strafrechtlichen Vorwürfe bewusst und erkenne die Schwere der Anschuldigungen an. Man werde erst wieder positionieren, wenn das Ergebnis der externen Untersuchung vorliegt.

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Auch der nationale Dachverband ParalympicsGB hat eine Stellungnahme abgegeben. Der Verband betonte, dass man sich der Anklage gegen Lee Fryer bewusst sei. Da die Angelegenheit derzeit Gegenstand eines laufenden Gerichtsverfahrens ist, verzichtet man auf weitere Kommentare, um die Unschuldsvermutung und den fairness des Verfahrens nicht zu beeinträchtigen. Beide Verbände haben die Weisung ausgesprochen, sich bis zum Ende des juristischen Prozesses zurückzuhalten.