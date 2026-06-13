Die größte Weltmeisterschaft aller Zeiten ist gestartet. USA, Kanada und Mexiko sind die drei Gastgeberländer. Es nehmen erstmals 48 Mannschaften teil. Über eine Milliarde Menschen weltweit sahen das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika (2:0). Das Aztekenstadion war ausverkauft, die Stimmung elektrisierend. Ganz anders sah es im Estadio Akron in Guadalajara beim Spiel zwischen Südkorea und Tschechien (2:1). In den Fernseh-Einblendungen bei MagentaTV sind immer wieder leere Sitzplätze zu sehen. Das Stadion fasst 45.664 Zuschauer. Nach Angaben des Weltverbandes Fifa waren 44.985 Zuschauer dort. Das macht eine Auslastung von rund 98,5 Prozent. Danach sah es definitiv nicht aus. Der Weltverband Fifa begründet die leer gebliebenen Sitzplätze mit der visuellen Einschätzung der zu einem bestimmten Zeitpunkt während des Spiels besetzten Sitzplätze. Es gibt auch Berichte, dass mehrere tausend Zuschauer an den Getränke- und Essensbuden oder auf die Toiletten aufgehalten sind. Es gibt also die Möglichkeit, dass die turbulente zweite Halbzeit mit drei Treffern und der Aufholjagd der Südkoreaner verpasst wurde. Die FIFA arbeitet eng mit den Stadionbetreibern und den Ticketing-Teams zusammen, um sicherzustellen, dass alle veröffentlichten Zahlen auf überprüften und verifizierten Betriebsdaten beruhen.
Die größte Weltmeisterschaft aller Zeiten ist gestartet. USA , Kanada und Mexiko sind die drei Gastgeberländer. Es nehmen erstmals 48 Mannschaften teil. Über eine Milliarde Menschen weltweit sahen das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika (2:0).
Das Aztekenstadion war ausverkauft, die Stimmung elektrisierend. Ganz anders sah es im Estadio Akron in Guadalajara beim Spiel zwischen Südkorea und Tschechien (2:1). In den Fernseh-Einblendungen bei MagentaTV sind immer wieder leere Sitzplätze zu sehen. Das Stadion fasst 45.664 Zuschauer.
Nach Angaben des Weltverbandes Fifa waren 44.985 Zuschauer dort. Das macht eine Auslastung von rund 98,5 Prozent. Danach sah es definitiv nicht aus. Der Weltverband Fifa begründet die leer gebliebenen Sitzplätze mit der visuellen Einschätzung der zu einem bestimmten Zeitpunkt während des Spiels besetzten Sitzplätze.
Es gibt auch Berichte, dass mehrere tausend Zuschauer an den Getränke- und Essensbuden oder auf die Toiletten aufgehalten sind. Es gibt also die Möglichkeit, dass die turbulente zweite Halbzeit mit drei Treffern und der Aufholjagd der Südkoreaner verpasst wurde. Die FIFA arbeitet eng mit den Stadionbetreibern und den Ticketing-Teams zusammen, um sicherzustellen, dass alle veröffentlichten Zahlen auf überprüften und verifizierten Betriebsdaten beruhen
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