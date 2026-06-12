Beim Freundschaftsspiel Südkorea gegen Tschechien in Guadalajara wurden offiziell fast alle Tickets verkauft, doch die TV-Bilder zeigen viele leere Plätze. Eine grüne Hecke als Tribünenbegrenzung fällt zusätzlich auf.

In Guadalajara, Mexiko, fand ein Freundschaftsspiel zwischen Südkorea und Tschechien statt, das mit 1:2 endete. Die Partie bot auf dem Rasen durchaus Unterhaltung, doch die eigentliche Diskussion entzündete sich an den Tribünen.

Offiziell wurden 44.985 Tickets verkauft, was bei einer Kapazität von 46.232 Plätzen einer nahezu vollständigen Auslastung entspricht. Dennoch zeigten die Fernsehbilder auffällig viele leere Sitze, insbesondere auf der Gegengeraden. Ein ganzer Block auf Höhe der Mittellinie wirkte wie ausgestorben, und in anderen Bereichen klafften immer wieder Lücken in der Zuschauermenge. Dieser Widerspruch zwischen offiziellen Zahlen und visuellem Eindruck sorgte für Verwunderung und Spekulationen über mögliche Fehler bei der Ticketabrechnung oder über nicht genutzte Karten von Sponsoren und Verbänden.

Ein weiteres ungewöhnliches Detail fiel den Zuschauern ins Auge: Statt klassischer Zäune oder Gitter trennt eine grüne Hecke die Tribünen vom Spielfeld. Diese natürliche Barriere ist Teil des architektonischen Gesamtkonzepts des Stadions, das von den französischen Architekten Jean-Marie Massaud und Daniel Pouzet entworfen wurde. Sie wollten die Form eines Vulkans nachahmen und die Anlage mit begrünten Außenflächen und bepflanzten Hängen optisch in die Landschaft der Region Jalisco einfügen.

Die Hecke dient nicht nur als Sichtschutz, sondern unterstreicht auch das Bemühen um eine naturnahe Gestaltung. Allerdings wirft sie auch Fragen auf: Beeinträchtigt sie die Sicht der Zuschauer? Oder erfüllt sie ihren Zweck besser als stählerne Barrieren? Die Diskrepanz zwischen Ticketverkauf und tatsächlicher Anwesenheit ist kein Einzelfall bei großen Sportereignissen.

Häufig werden Tickets von Verbänden, Sponsoren oder als Goodwill-Geschenke verteilt, die dann ungenutzt bleiben. Auch das Phänomen der No-Shows ist bekannt: Fans kaufen Karten, erscheinen aber nicht aus persönlichen Gründen. Bei diesem Spiel könnte zudem die geringe Bedeutung des Duells eine Rolle gespielt haben - es handelte sich um ein Testspiel ohne Turniercharakter. Dennoch bleibt der Eindruck, dass die Organisatoren mit ihren Zahlen die Realität schönredeten.

Die leeren Ränge waren nicht zu übersehen, und die Diskussion darüber lenkte den Fokus von den sportlichen Leistungen ab. Immerhin zeigte die südkoreanische Mannschaft trotz des Rückstandes Moral und kämpfte sich mit einem sehenswerten Tor zurück ins Spiel, während Tschechien durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und effektive Konter den Sieg sicherte. Die Stadionarchitektur mit ihrer ungewöhnlichen Hecke ist sicherlich ein Hingucker, aber sie kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Atmosphäre unter den gegebenen Umständen litt.

Ein volles Stadion hätte die Partie zu einem echten Erlebnis gemacht, so aber blieb das Flair hinter den Erwartungen zurück. Die Organisatoren versprachen zwar, die Ursachen für die vielen leeren Plätze zu untersuchen, doch für die Zuschauer vor Ort und an den Bildschirmen blieb der Eindruck einer verpassten Chance. Vielleicht sollte man bei künftigen Spielen stärker darauf achten, dass die verkauften Karten auch tatsächlich genutzt werden, beispielsweise durch flexible Nachverkäufe oder die Möglichkeit, nicht benötigte Plätze online zurückzugeben.

So könnte man nicht nur die Stimmung verbessern, sondern auch den Ticketschwarzmarkt eindämmen. Insgesamt war das Spiel ein Beispiel dafür, wie sehr äußere Faktoren die Wahrnehmung eines Sportereignisses beeinflussen können. Die Tore und Spielzüge gerieten fast zur Nebensache, während die Diskussion über die leeren Ränge und die seltsame Hecke die Schlagzeilen bestimmte. Vielleicht sollten die Verantwortlichen in Zukunft mehr Wert auf Transparenz bei den Zuschauerzahlen legen und zugleich die einzigartigen architektonischen Besonderheiten ihres Stadions besser kommunizieren.

Denn die Idee der verschmelzenden Landschaft ist lobenswert, aber sie darf nicht dazu führen, dass die Fans sich von der Spielfläche abgeschottet fühlen. Am Ende zählt auf dem Rasen die Leistung, aber auf den Rängen die Leidenschaft - und die lässt sich nicht durch eine noch so grüne Hecke ersetzen





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