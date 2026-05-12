Leertaste: Wellness mit Alpenblick in Oberbayern

Profitieren Sie von einem exklusiven Rabatt und einer stilvollen Auszeit im modernen Designhotel mit Alpin Flair am Rand der Bayerischen Alpen. Genießen Sie den Rooftop Spa, das genießen Sie das Bergpanorama und Entspannung nach einem aktiven Tag in der Natur. Das Restaurant bietet regionale Inspiration und kreative Gerichte zum Teilen. Das Hotel bietet also alles, was Sie für einen perfekten Kurzurlaub brauchen.

Wellness mit Alpenblick: Im Flesslers Lenggries genießen Sie Rooftop Spa, Alpen-Atmosphäre und Halbpension inklusive. Perfekt für eine stilvolle Auszeit zwischen Bergen und Natur in entspannter Wohlfühlatmosphäre.

Wellness in Bayern: Hotel Flesslers Lenggries zum SparpreisZwischen Bergen, frischer Alpenluft und entspanntem Wellnessgefühl erwartet Sie ein Hotell, das sich bestens für eine kleine Pause vom Alltag eignet. Über Animod sichern Sie sich das stylische Flesslers Lenggries, ein Tribute Portfolio Hotel in Oberbayern, aktuell zu einem besonders vorteilhaften Preis. Das moderne Designhotel liegt im beliebten Luftkurort Lenggries am Rand der Bayerischen Alpen und verbindet alpine Gemütlichkeit mit einem stilvollen 70er-Jahre-Flair.

Natürliche Materialien, warme Farben und moderne Retro-Elemente prägen das außergewöhnliche Konzept und schaffen eine Atmosphäre zum Wohlfühlen und Entspannen. Mit unserem exklusiven Deal kostet Sie die Nacht pro Person nur 87,50 Euro. Das kommt einem Ersparnis von 51 Prozent gleich. Im Preis enthalten ist das Frühstücksbuffet sowie ein 2-Gang-Menü plus Aperitif am Abend.

Wellness im Süden Deutschlands: Ihre Auszeit im Flesslers LenggriesModernes Designhotel in den Bayerischen Alpen für nur 87,50 Euro pro Person und NachtLage im Luftkurort LenggriesRooftop Spa mit BergpanoramaHier geht's zum AngebotHalbpension bereits im Deal enthalten: Frühstücksbuffet und 2-Gang-Menü am AbendRestaurant mit regional inspirierten GerichtenWanderwege und Natur direkt vor der TürModerne Zimmer mit Alpenflair und Retro DesignExklusiver Dealpreis über Animod Rooftop Spa mit AlpenblickEin echtes Highlight ist der Rooftop Spa des Hotels. Hier genießen Gäste Wellness mit Blick auf die umliegenden Bergen.

Nach einem aktiven Tag in der Natur laden Sauna, Ruhebereiche und Fitnessmöglichkeiten zum Abschalten ein. Gerade die Kombination aus Outdoor Erlebnis und modernem Spa-Bereich macht das Hotel für Kurzurlauber besonders interessant. Auch kulinarisch setzt das Hotel auf ein modernes Konzept. Im Restaurant Nepomuk Grill & Bar stehen regionale Einflüsse und kreative Gerichte zum Teilen im Mittelpunkt.

Dazu kommt die Rooftop Bar „Echo“, Alpenpanorama und entspanntes Ambiente inklusive. Die Sonnenuntergänge von der Rooftop Bar aus sind legendär





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