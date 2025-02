Legend of Ymir MMORPG startet in Südkorea

Das MMORPG Legend of Ymir, entwickelt von WeMade, startet am 20. Februar 2025 in Südkorea. Das Spiel, das auf der Unreal Engine 5 basiert und in der nordischen Mythologie angesiedelt ist, bietet Großes PvP-Schlachten, Belagerungen, eine umfangreiche Story und diverse Aktivitäten. Vor dem Release wurden die vier spielbaren Klassen vorgestellt: Berserker, Skald, Völva und Warlord. Jede Klasse verfügt über einzigartige Fähigkeiten und Waffen, die für unterschiedliche Spielstile geeignet sind.

Das MMORPG Legend of Ymir startet in wenigen Tagen in Südkorea. Passend dazu wurden nun die 4 Klassen zum Start des Spiels vorgestellt. Legend of Ymir ist ein MMORPG , welches vom südkoreanischen Entwicklerstudio WeMade für PC und Mobile entwickelt wird. Das Spiel will neben seinem Setting, welches in der nordischen Mythologie angesiedelt ist, vor allem durch seine Grafik glänzen. Hierfür setzt das Spiel auf die Unreal Engine 5 .

Große PvP-Schlachten und Belagerungskämpfe ebenso angekündigt, wie eine üppige Story und verschiedene Aktivitäten wie Jump & Run Puzzles und das Angeln. Am 20. Februar 2025 steht der Release der südkoreanischen Version bevor. Passend dazu wurden vom Entwickler nun die 4 Klassen vorgestellt, mit der das Spiel startet. Die erste der 4 Klassen, mit denen Spieler im Spiel starten können, ist der Berserker. Er ist der klassische Tank, bewaffnet mit Schwert und Schild, und soll primär dafür sorgen, Schaden einzustecken und Aggro zu halten. Die zweite Klasse, die Skald, ist eine typische Supporter-Klasse. Mithilfe ihrer Harfe, mit der sie Lieder spielt und Gedichte aufsagt, kann sie Heilungen und Wiederbelebungen durchführen sowie ihre Gruppe mit Buffs versorgen. Völva ist die dritte vorgestellte Klasse. Hierbei handelt es sich um eine Magierin, die für Schaden sorgen soll. Dabei greift sie auf elementare Kräfte, wie beispielsweise Feuer und Eis, zurück. Die letzte vorgestellte Klasse ist der Warlord, der im Nahkampf Schaden austeilt. Dafür greift er auf 2 Speere zurück, die er jeweils in einer Hand trägt. Er soll zusätzlich ein paar Fähigkeiten besitzen, mit denen er auch aus der Entfernung Schaden austeilen kann. Für jede der 4 Klassen wurde jeweils ein Video hochgeladen, in dem ihr die Klassen kurz in Aktion seht. Diese findet ihr auf der offiziellen Website des Spiels. Neben der südkoreanischen Version des Spiels wurde auch eine globale Version angekündigt. Ursprünglich sollte die südkoreanische Variante bereits 2024 und die globale Variante 2025 erscheinen. Während Legend of Ymir erst in wenigen Tagen erscheint, gibt es auch andere MMORPGs, die bereits seit vielen Jahren am Markt sind und sich bis heute über Spieler erfreuen können.





