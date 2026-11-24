Steve Eisman hält Bitcoin langfristig für wertlos und schließt einen Einstieg kategorisch aus. Der berühmte Crash-Investor erklärt, warum die Kryptowährung gerade in Finanzkrisen versagt. 24.11.2026

Steve Eisman hält Bitcoin langfristig für wertlos und schließt einen Einstieg kategorisch aus. Der berühmte Crash-Investor erklärt, warum die Kryptowährung gerade in Finanzkrisen versagt. The Diary of a CEO von Steven Bartlett erklärte der durch"The Big Short" bekannt gewordene Investor am Montag, Bitcoin erfülle ausgerechnet seinen wichtigsten Zweck nicht: Anleger in Finanzkrisen vor Verlusten zu schützen.

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Steigen die Kurse an der Wall Street, legt häufig auch Bitcoin zu. Brechen Technologieaktien ein, geraten Kryptowährungen ebenfalls ins Minus. Als Schutz vor einem Börsencrash tauge Bitcoin deshalb seiner Ansicht nach nicht. Auch als Zahlungsmittel oder verlässlichen Wertspeicher lehnt er die Kryptowährung wegen ihrer heftigen Kursschwankungen ab.um rund 31 Prozent zulegte, stieg Bitcoin zunächst um mehr als fünf Prozent auf etwa 64.446 US-Dollar.

Anschließend verpuffte die Erholung. Am Dienstag fiel die Kryptowährung auf rund 59.600 US-Dollar zurück. Im November hat Bitcoin damit bislang über 20 Prozent verloren. Ausgerechnet die Nvidia-Rallye bereitet auch dem Krypto-Investor Arthur Hayes Sorgen.

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Der frühere BitMEX-Chef bezeichnete den Kurssprung in einem Beitrag aufals denkbar schlechtes Ereignis für Krypto-Anleger. Seine Begründung: Solange US-Aktien kräftig steigen, könnte der Druck auf die amerikanische Notenbank sinken, die Geldpolitik zu lockern und zusätzliches Geld in die Finanzmärkte zu pumpen. Genau darauf setzt Hayes für eine nachhaltige Erholung von Bitcoin. Eisman sieht Stablecoins, deren Wert beispielsweise an den US-Dollar gekoppelt ist, dagegen als mögliche Ergänzung des Zahlungsverkehrs.

Noch größere Risiken verortet er im KI-Sektor: Im selben Interview schätzte er, dass rund 65 Prozent desEismans Kritik trifft einen zentralen Schwachpunkt von Bitcoin als Krisenschutz: Die Kryptowährung hat sich in jüngsten Marktphasen häufig wie eine riskante Technologieanlage verhalten. Hayes wiederum setzt auf genau jene zusätzliche Liquidität, die erst durch wirtschaftliche Schwäche wahrscheinlicher werden könnte. Ob eine Aktienrally Bitcoin dauerhaft belastet, lässt sich aus den jüngsten Kursbewegungen jedoch nicht ableiten.

Gina Moesing ist 2014 bei wallstreetONLINE eingestiegen und über die Jahre zunächst als Community Managerin und Social Media Redakteurin in den Kapitalmarkt eingetaucht. Neben den Marktbewegungen von Big Playern wie Cathie Wood und Warren Buffett ist sie jetzt als Redakteurin immer auf der Suche nach den frischesten Analystenstimmen. Als Ausgleich zum Marktgeschehen boxt sie und spielt mit Acrylfarbe. Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

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