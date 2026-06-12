Lego Arena Show: Joko, Podolski und Nerlich führen durch das Live-Event

Zum Start des Fußball-Sommers bringt Lego ein spektakuläres Live-Event ins Fernsehen. Die 'Lego Arena Show' läuft am 14. Juni live auf ProSieben und Joyn.

Entertainer Joko Winterscheidt , Fußball -Weltmeister Lukas Podolski , Twitch-Star Elias Nerlich und Moderator Steven Gätjen führen durch die ' Lego Arena Show '. Das Runde trifft aufs Eckige: Zum Start des Fußball -Sommers bringt Lego ein spektakuläres Live-Event ins Fernsehen.

Am 14. Juni steigt im Münchner BMW Park die 'Lego Arena Show' - live auf ProSieben und Joyn. Mit dabei sind prominente Namen: Fußball-Weltmeister Lukas Podolski, Moderator Steven Gätjen, Entertainer Joko Winterscheidt und Twitch-Star Elias Nerlich. Gemeinsam wollen sie für eine Mischung aus Fußball, Quiz und Action sorgen.

Wie Tisi Schubech, ViscaBarca und GamerBrother sowie die Brotatos werden die Teilnehmer die Zuschauer mit einem Dribbel-Parcours, Fußball-Quizrunden und verschiedenen Geschicklichkeitsaufgaben begeistern. Der größte Hingucker soll ein Weltrekordversuch sein. Während der Live-Sendung entsteht ein gigantischer Fußball aus rund 250.000 Lego-Steinen. Der Ball soll mehr als vier Meter hoch sein und einen Durchmesser von fünf Metern erreichen.

Gelingt alles wie geplant, wäre es der größte ausgebaute Fußball der Welt. Ob der Rekord tatsächlich geknackt wird, überprüfen Vertreter des Rekordinstituts für Deutschland gemeinsam mit Lego-Markenbotschafter Joko Winterscheidt direkt vor laufenden Kameras. Auch Podolski dürfte für viele Fans ein Highlight sein. Der Weltmeister von 2014 wird nicht nur als Stargast auftreten, sondern auch persönliche Geschichten und Anekdoten aus seiner Karriere erzählen.

Die 'Lego Arena Show' läuft am Sonntag, dem 14. Juni, ab 16 Uhr live auf und im Stream bei Joyn. Ab 19 Uhr wird für die Besucher vor Ort Deutschlands erstes WM-Spiel gegen Curaçao übertragen





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