LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters - Alle Achievements

In LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters übernehmt ihr erneut die Rolle des legendären Dunklen Ritters und stellt euch zahlreiche Herausforderungen in Gotham City. Auf eurem Weg warten außerdem zahlreiche Trophäen und Erfolge darauf, freigeschaltet zu werden.

In LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters übernehmt ihr erneut die Rolle des legendären Dunklen Ritters und stellt euch zahlreiche Herausforderungen in Gotham City.

Auf eurem Weg warten außerdem zahlreiche Trophäen und Erfolge darauf, freigeschaltet zu werden. Im Folgenden zeigen wir euch, wie ihr sämtliche Achievements erhaltet. Wenn ihr über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert.

Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. 0, da ihr mit dem Batcomputer, der in eurer Bathöhle steht, Missionen nachholen und somit nicht eingesammelte Sammelobjekte nachholen könnt. und sammelt dabei alle Sammelobjekte innerhalb der Missionen ein. Damit ihr im Nachgang nicht unnötig Missionen wiederholen müsst. Falls ihr Missionen wiederholen müsst, nutzt dafür den Batcomputer in der Bathöhle. Nach Abschluss der Kampagne habt ihr alle Charaktere freigeschaltet und könnt somit alle Sammelobjekte und Nebenaktivitäten in der Open World abschließen.

Benutzt die Radiotower in den Bezirken, um alle Sammelobjekte und Aktivitäten auf der Karte aufzudecken. Ihr benötigt hierfür Batgirl, die ihr im Verlauf der Story automatisch freischaltet. die ihr freischalten müsst (DLC-Anzüge zählen nicht dazu). Viele erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf. Einige andere müsst ihr im Shop von Bat-Mite in eurer Bathöhle kaufen, den ihr automatisch im Storyverlauf freischaltet.

Den Rest erhaltet ihr automatisch, nachdem ihr in jedem Bezirk die 100 % erreicht und dort jede Nebenaktivität absolviert habt. Fahrzeuge könnt ihr in eurer Bathöhle kaufen und freischalten. Es gibt insgesamt 30 Stück. Einige von ihnen erhaltet ihr auch durch Nebenaktivitäten. frei.

Es gibt insgesamt 30 Stück von ihnen, die ihr im Storyverlauf erhaltet und durch alle Nebenaktivitäten erhaltet. die ihr an der Herausforderungs-Tafel in eurer Bathöhle nachschlagen könnt. Dort seht ihr, was ihr tun müsst, um sie abzuschließen. Es gibt mehr als 20 von ihnen, ihr müsst somit nicht alle meistern. Schnellreisepunkte werden als Subwayne bezeichnet.

Sie werden auf der Map durch ein Garagen-Symbol mit Pfeilen dargestellt. Um sie freizuschalten, müsst ihr das entsprechende Ereignis absolvieren, sobald ihr sie in den Bezirken gefunden habt. Für manche von ihnen benötigt ihr bestimmte Verbündete. Erst nachdem ihr Robin als Teammitglied habt, könnt ihr alle Subwayne-Stationen freischalten.

Kistensymbol markiert, das ebenfalls ein W hat. Zusätzlich müsst ihr einige Kisten in Missionen finden und öffnen. Öffnet in den einzelnen Missionen immer das Menü, um angezeigt zu bekommen, ob es in der Mission Wayne-Kisten gibt. Batsymbole sind Münzen in der Open World, die das Bat-Logo draufhaben.

Es gibt 50 Stück von ihnen, ihr müsst somit In Missionen müsst ihr immer 5 Stück von der jeweiligen Battrophäe sammeln, um sie freizuschalten. Öffnet in den einzelnen Missionen immer das Menü, um angezeigt zu bekommen, ob es in der Mission eine Battrophäe gibt. In der Open World werden sie euch mit einem Trophäen-Icon angezeigt. angezeigt. Im Storyverlauf schalten sich immer mehr frei, kehrt also ab und zu in die Höhle zurück.

Sie werden euch zudem auf der Karte angezeigt, wenn ihr euch in der Höhle befindet. Das Geschäft schaltet ihr automatisch im Storyverlauf in eurer Bathöhle frei. Kauft dort 5 Items, um die Trophäe zu bekommen. Wenn ihr die 100 % erreichen wollt, erhaltet ihr den Erfolg. könnt ihr die Farbgebung eurer Anzüge ändern.

Öffnet euer Inventar, wechselt auf Charaktere, wählt Batman aus und drückt Viereck/X für die Anzugsoptionen. Drückt auf einem Anzug erneut Viereck/X und schaltet ihr automatisch im Spielverlauf in eurer Bathöhle frei. Sobald ihr sie freigeschaltet habt, könnt ihr dort abgeschlossene Challenges einreichen, um Studs zu erhalten. Nachdem ihr eine Herausforderung dort abgegeben habt, erhaltet ihr den Erfolg. aus.

Haltet nun die rechte oder linke Pfeiltaste gedrückt, um die Kamera zu rollen. Drückt sie so lange, bis ihr den Erfolg freischaltet. Ihr müsst für das Achievement kein Foto machen, das Rollen reicht aus. Geht zu eurem Batcomputer in eurer Bathöhle.

Wenn ihr vor dem Stuhl steht, dürft ihr nicht mit ihm interagieren. Stattdessen drückt ihr auf dem Wenn ihr Studs schnell genug sammelt, erhöht sich die Stud-Kombo. Um das Achievement allerdings zu bekommen, müsst ihr erst gegen Ende der Kampagne das Sobald ihr das habt, müsst ihr eine Kiste in der Open World öffnen, die auch Studs gibt. Hierdurch bringt ihr die Comboanzeige auf das Maximum.

Danach müsst ihr kurz warten, um dann anschließend etwas zu zerstören, damit ihr neue Studs bekommt. Hierdurch erhaltet ihr die Combo aufrecht. Wiederholt dies so oft, bis ihr die 60 Sekunden geschafft habt.

Allerdings nur, wenn ihr euch hinter einem Gegner befindet. Angriffe von oben, die ihr mit R1/RB ausführt, zählen nicht hinzu





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