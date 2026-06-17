Lego Batman: Easter Egg mit Commodore-64-Code begeistert Retro-Fans

Im neuen Lego Batman-Spiel wurde ein versteckter BASIC-Code für den Commodore 64 entdeckt, der in einem Emulator ausgeführt ein Batman-Logo anzeigt. Das Easter Egg feiern 80er-Jahre-Fans und Entwickler gleichermaßen.

Im neuen Lego Batman -Spiel Batman: Legacy of the Dark Knight versteckt sich ein geniales Easter Egg , das Fans der 80er-Jahre begeistern wird. Das Spiel ist eine umfassende Hommage an alle Batman-Ären und steckt voller kreativer versteckter Anspielungen.

Besonders hervorzuheben ist eine Referenz an den Commodore 64, den legendären Heimcomputer aus den frühen 1980er-Jahren, der für viele Menschen der Einstieg in die Welt der Computerspiele war. Obwohl das Spiel selbst natürlich nicht für den C64 entwickelt wurde, ist auf dem Analyse-Display von Batmans Computer in der Bat-Höhle für wenige Sekunden ein Code zu sehen, der sich bei genauerer Betrachtung als ein BASIC-Programm für den Commodore 64 entpuppt.

Ein Spieler hat diesen Code abgeschrieben, in einem C64-Emulator getestet und tatsächlich ausgeführt - das Ergebnis ist ein kleines gelbes Batman-Logo, das über den Bildschirm fliegt. Dieses detailverliebte Easter Egg wird in den sozialen Medien von Nutzern begeistert gefeiert, und selbst der offizielle Lego-Account hat darauf reagiert. Legacy of the Dark Knight erhält derzeit viel Lob für seine zahlreichen Anspielungen auf frühere Batman-Filme und -Spiele.

Viele Nutzer bezeichnen das Spiel bereits als eines der spielverdächtigsten Werke aller Zeiten, in dem man den Spaß der Entwickler an jeder Ecke spürt. Die Aufmerksamkeit für dieses C64-Geheimnis unterstreicht einmal mehr, wie tief die Entwickler in die Nerd-Kultur eintauchen und langjährige Fans mit liebevollen Details belohnen





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