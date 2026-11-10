Lego Executor: Supersternzerstörer mit 6.130 Teilen kostet 749,99 Euro

Lego bringt den Supersternzerstörer Executor mit 6.130 Teilen auf den Markt. Das Set 75457 kostet 749,99 Euro und richtet sich an erwachsene Star-Wars-Sammler.

Der Klemmbausteinhersteller Lego hat seine Star-Wars-Kollektion um ein besonders großes Raumschiff erweitert. Der Supersternzerstörer Executor, als persönliches Flaggschiff von Darth Vader bekannt, ist am 4. Oktober erschienen. Das Modell mit der Nummer 75457 kostet 749,99 Euro und richtet sich vor allem an erwachsene Fans.

Laut Lego ist das Set als gewaltiges Ausstellungsstück gedacht und nicht als Spielzeug für Kinder. Die Bezeichnung UCS steht dabei für 'Ultimate Collector Series', also für die Sammlerreihe des Herstellers. Das Modell sprengt damit klar den Rahmen dessen, was üblicherweise in ein Regal passt.

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Maße und Bauteile des Lego-Modells

Der Supersternzerstörer Executor besteht aus insgesamt 6.130 Teilen. Das fertige Modell ist 136 cm lang, 50 cm breit und 20 cm hoch. Mit diesen Maßen gilt es als das längste Lego-Modell aller Zeiten.

Die enorme Länge hat einen praktischen Nebeneffekt auf die Verpackung. Das UCS-Set passt nicht vollständig auf die Vorderseite der Box, weshalb Lego das Motiv über die Ecke drucken muss. Aus der Vogelperspektive wirkt das Schiff besonders eindrucksvoll, weil die kleinen blauen Lichter die tatsächliche Größe im Star-Wars-Universum deutlich machen.

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Die Executor ist zwar sehr lang, aber vergleichsweise flach. Genau diese Silhouette zeigt das Schiff auch im Film 'Das Imperium schlägt zurück'. Zusätzlich fallen die zahlreichen Triebwerke auf, die dem Koloss den nötigen Schub verleihen sollen. Auch die Unterseite wurde vollständig mit Lego-Steinen verkleidet.

Minifiguren und Kopfgeldjäger im Set

Als Extra enthält das Set die Brücke der Executor mit allen sechs Kopfgeldjägern. Dazu gehören die Minifiguren Boba Fett, Dengar, Bossk, IG-88, 4-LOM und Zuckuss. Darth Vader darf in der Sammlung ebenfalls nicht fehlen.

Auffällig abwesend ist dagegen Admiral Piett, der eigentlich das Kommando über das Schiff führen sollte. Im Modell lohnt sich außerdem ein genauer Blick, denn fünf der sechs Kopfgeldjäger fallen auf den Trick von Han Solo herein, der sein Schiff an einem der im Vergleich winzigen Sternenzerstörer befestigt. Im Lego-Set ist der Millennium Falke deshalb ebenfalls zu entdecken.

Preis und Platzbedarf für Sammler

Der Supersternzerstörer zeigt sich von außen als großes graues Dreieck. Im Inneren sind dagegen viele Farben verbaut, die den Aufbau laut Lego etwas erleichtern sollen. Die bunten Steine sind im fertigen Modell von außen nicht mehr zu sehen.

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Im Set thront die Executor auf einem Schrank, was den Platzbedarf verdeutlicht. Viele Käufer dürften Stauraum schaffen oder sogar neue Möbel anschaffen müssen, bevor sie das Modell ausstellen können. Bei einem Preis von 749,99 Euro richtet sich das Set wohl vor allem an besonders begeisterte Sammler.