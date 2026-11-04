LEGO Godzilla XXL: Größtes Ideas-Set ab November für 399,99 Euro

LEGO präsentiert mit der Nummer 21375 das größte Modell der Ideas-Reihe. Das 5363-teilige Set kostet 399,99 Euro und startet am 5. November.

Die Marke LEGO hat ein historisches Meilensteinprodukt enthüllt, das die Grenzen ihrer bekannten Baustein-Welt sprengt. Mit dem offiziellen Godzilla -Set in der Artikelnummer 21375 stellt der dänische Spielzeughersteller erstmals einen gigantischen Monsterkoloss vor, der direkt aus der populären LEGO -Ideas-Reihe stammt. Dieses neue Modell ist nicht nur eine Hommage an den ikonischen Filmcharakter, sondern markiert zugleich eine technische und dimensionale Neuerung für das Unternehmen.

Maßstab und Preis des neuen LEGO Monsterset

Das fertige Modell der Riesenechse erreicht eine beeindruckende Höhe von mehr als 70 Zentimetern, was es zum größten je veröffentlichten Modell innerhalb der gesamten LEGO-Ideas-Sparte macht. Der Baukasten besteht aus exakt 5363 Einzelteilen, was eine enorme Detailgenauigkeit und Stabilität erfordert. Für den Erwerb dieses XXL-Bausatzes verlangt LEGO einen Preis von 399,99 Euro, der die Komplexität und den Umfang des Sets widerspiegelt. Der offizielle Verkaufsstart ist auf den 5. November terminiert, womit Fans weltweit Zugang zu diesem exklusiven Sammlerstück erhalten.

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Funktionalität und bewegliche Gelenkstruktur

Im Gegensatz zu reinen Dekoobjekten bietet das Godzilla-Set von LEGO eine hohe Interaktivität durch zahlreiche bewegliche Elemente. Kopf, Schultern, Arme, Ellbogen und Handgelenke sind flexibel gestaltbar, wodurch verschiedene Posevarianten möglich sind. Selbst die einzelnen Finger lassen sich einzeln positionieren, um realistische Greifbewegungen darzustellen. Ein besonderes Highlight ist die Zunge, die gegen einen blauen Hitzestrahl ausgetauscht werden kann, um die charakteristische Atombrecher-Fähigkeit des Monsters nachzubilden.

Zusätzlich ermöglicht der Schwanz eine individuelle Entscheidung während des Aufbaus. Fans können frei bestimmen, ob der Schwanz nach links oder rechts zeigen soll, was die optische Dynamik des Modells weiter steigert. Die Proportionen sind so gewählt, dass eine normale LEGO-Minifigur gerade einmal bis zum Knöchel des Kolosses reicht, was die immense Größe des Tieres im Vergleich zu menschlichen Figuren unterstreicht.

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Hintergrund und Ursprung der Idee von MattE720

Die Konzeption dieses Rekordmodells geht nicht auf interne LEGO-Designer zurück, sondern stammt ursprünglich vom New Yorker Matthew Esposito. Unter dem Benutzernamen MattE720 präsentierte er seinen Entwurf auf der Crowdsourcing-Plattform LEGO Ideas. Der kreative Prozess war langwierig; laut Angaben des Herstellers arbeitete Esposito über zwei Jahre daran, genügend Unterstützer für sein Projekt zu gewinnen. Sein Godzilla-Design knackte schließlich die kritische Marke von 10.000 Stimmen, was die Voraussetzung für die offizielle Auswahl durch LEGO war.

Durch diesen erfolgreichen Vote-Prozess wurde der Entwurf zur Produktion freigegeben. Dies verdeutlicht die Stärke der Community-getriebenen Entwicklungsstrategie von LEGO, bei der externe Kreativität direkt in kommerzielle Produkte mündet. Es ist wichtig anzumerken, dass dieses Set zwar das größte der Ideas-Reihe ist, jedoch nicht das absolut größte LEGO-Set aller Zeiten darstellt, da andere Serien wie Architecture oder Creator Expert teilweise größere Volumina aufweisen.

Kultureller Kontext und Kinostart von Godzilla Minus Zero

Die Markteinführung des Bausatzes fällt zeitlich eng mit dem Kinoauftakt des Films "Godzilla Minus Zero" zusammen, der ebenfalls am 5. November in deutschen Kinos startet. Dieser japanische Film von Regisseur Takashi Yamazaki ist die direkte Fortsetzung des Erfolgspremières "Godzilla Minus One" aus dem Jahr 2023. In der Handlung setzt die Story zwei Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers ein, in denen Japan noch versucht, sich von Kriegszerstörungen und den Verwüstungen durch Godzilla zu erholen, bevor eine neue Bedrohung auftaucht.

Die Erwartungen an den neuen Film sind hoch, da der Vorgänger "Godzilla Minus One" von Kritikern gefeiert wurde und bei Metacritic einen Metascore von 81 Punkten basierend auf 34 Kritiken erreichte. Historisch bedeutsam war zudem der Gewinn des Oscars 2024 für die besten visuellen Effekte, eine Auszeichnung, die zuvor keinem Godzilla-Film zuteilwurde. Mit Hauptdarstellern wie Ryūnosuke Kamiki und Minami Hamabe kehrt die ikonische Figur nun sowohl auf der Leinwand als auch als physisches Sammlerstück ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zurück.