Lego Harry Potter: Sammleredition "Der Stein der Weisen" bei Amazon im Angebot

Die Lego Harry Potter Sammleredition "Der Stein der Weisen" ist bei Amazon derzeit stark im Preis reduziert erhältlich. Das Set für erwachsene Fans umfasst eine baubare Hedwig-Figur, drei Minifiguren und versteckte interaktive Elemente, die ikonische Filmszenen nachstellen.

Bei Amazon ist die Lego Harry Potter Sammleredition "Der Stein der Weisen" aktuell zu einem historisch niedrigen Preis erhältlich. Das Set, das speziell für erwachsene Fans konzipiert wurde, vereint ikonische Filmszenen mit einem meditativen Bauerlebnis und dient zugleich als dekoratives Erinnerungsstück.

Im Zentrum des Sets steht eine baubare Hedwig-Figur mit beweglichem Kopf und geschlossenen Flügeln, begleitet von den Minifiguren Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley. Besondere Highlights sind die versteckten Funktionen: Über drei unauffällige Räder lassen sich bekannte Szenen aus dem Film aktivieren. Dazu gehören das Öffnen von Harrys Koffer mit einer Mini-Szene, das Auftauchen eines Trollers und die Bewegung des Zauberschachs. Diese interaktiven Elemente sorgen während des Bauprozesses für immer neue Überraschungen und Abwechslung.

Das Set wird zudem mit zahlreichen Accessoires geliefert, darunter der Stein der Weisen selbst, eine Schokofroschkarte mit Dumbledore sowie zwei Galleonen. Beim Bauen kann zwischen der klassischen gedruckten Anleitung und der digitalen Lego Builder App gewählt werden, die eine 3D-Ansicht mit Zoom- und Drehfunktion bietet. Die Sammleredition eignet sich ideal für alle, die beim Bauen entspannen möchten und anschließend ein stilvolles Display-Stück präsentieren wollen.

Das aktuelle Angebot bei Amazon stellt eine ausgezeichnete Gelegenheit für Sammler und Fans dar, dieses besondere Set zu einem attraktiven Preis zu erwerben





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